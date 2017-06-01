Создатель Android официально представил свой собственный смартфон

Состоялась официальная презентация гаджета под названием Essential Phone. Чем же он примечателен на фоне конкурентов? В этом мы с вами сейчас и попробуем разобраться.

Во-первых, смартфон обладает практически безрамочным экраном, если не брать в расчёт его нижнюю часть со стандартными кнопками Android.

В верхней же части прямо в экран «врезается» 8-мегапиксельная фронтальная камера. Весь интерфейс подстраивается под неё, чтобы не перекрывались никакие элементы на экране. За счёт того, создаётся удивительный эффект увеличения экрана, а соотношение сторон при этом равняется 19:10 вместо традиционных 16:9. Диагональ LTPS-дисплея имеет размер 5,71 дюйма, а разрешение его составляет 1312 на 2560 пикселей. При этом он может похвастать неплохой яркостью в 500 нит. Основная камера смартфона устроена весьма оригинально. Во-первых, гаджет снабжён двумя 13-мегапиксельными сенсорами. Первый снимает в RGB-диапазоне, а второй – в монохромном. Устройство умеет фокусироваться при помощи фазового и лазерного детектирования. Камера способна снимать видео в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду. Комедии онлайн

В разрешении 1080р частота кадров возрастает до 60 кадров в секунду, а в разрешении 720р – до 120 кадров в секунду. Фронтальная камера обладает светосилой f/2.2, что позволит снимать замечательные селфи, даже если окружающее освещение далеко от идеала. Но и это ещё не всё! Справа от двух объективов основной камеры расположены магнитные контакты, к которым крепится дополнительный аксессуар смартфона – 360-градусная камера, оснащённая двумя сенсорами с разрешающей способностью 12 мегапикселей, объективами типа «рыбий глаз» и четырьмя встроенными микрофонами. Это устройство позволит снимать видео с разрешением 3840 на 1920 пикселей и частотой 30 кадров в секунду. Разработчики уверяют нас, что в самое ближайшее будущее будут выпущены дополнительные аксессуары вроде зарядной станции Essential Phone Deck с магнитными разъёмами, а также другие полезные устройства для владельцев смартфона. Края смартфона обрамляет титановая рама, устойчивая к царапинам или сгибанию при падении устройства на землю.

Задняя же крышка гаджета выполнена из керамики и предлагает на выбор пользователя четыре цветовых схемы: «чёрная луна», «звёздный серый», «чистый белый» или «океанские глубины». Экран устройства покрыт Gorilla Glass пятого поколения. Ширина смартфона составляет 71,1 миллиметра, а весит он при этом 185 грамм. В качестве центрального процессора Essential Phone использует Snapdragon 835. Также на борту гаджета 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянной памяти, а ёмкость аккумулятора составляет 3040 мАч. Стоимость смартфона составит 699 долларов (плюс ещё 50 долларов, если вы захотите приобрести 360-градусную камеру). В продажу устройство поступит в течение ближайшего месяца.

Источник:hi-news.ru