Друг, который уехал...

Откуда уехал, куда и почему это так важно?, - спросите вы. Отвечу. Из Минска, в США, ровно 20 лет назад. В прошлый понедельник, как раз и исполнилось 20 лет. А вот почему это так важно для меня и как относится к IT - читайте в блоге.

Друг был чувствующий, понимающий и, в то время один из немногих, с кем я подолгу общался в середине и в конце девяностых. Остальные знакомые и друзья, бывшие и приобретенные, были заняты. Им (и нам) в то время не было и тридцати, надо было устраиваться в жизни, заводить семьи. А это сделать оказалось не так легко, учитывая, что юность пришлась на конец века, когда любой человек, получавший зарплату в 100 долларов был почти олигархом, 70-долларовый заработок считался весьма и весьма приличным, а средний белорус имел 20-40 долларов в месяц.

Мой друг работал на станции (на ТЭЦ), электриком. Я был, вообще, безработным так как мебельный бизнес, который нам с отцом и друзьями удалось было наладить, через пару лет развалился. Без денег и без работы прожить совсем непросто и тогда и, тем более - сейчас. Но тогда у меня, хотя бы, не было кредитов и рассрочек (их, вообще, не было). Зато были живы, покойные ныне родители, которые иногда помогали.

Естественно, хотелось успеха, признания, хотя бы работы. Но этого не было достаточно долго. И лишь когда я попал в независимую журналистику (а тогда она у нас была), я стал зарабатывать, причем, даже приличнее других.

Но, в описываемое, время до этого было ещё далеко. Я готовил свои первые заметки в свою первую газету, а мой приятель с ТЭЦ просматривал их, кряхтя и покачивая головой. Был он человеком начитанным и некоторые мои словесные "обороты" ставили его в тупик. Он немало помог мне, написав за меня несколько больших статей и переправив множество мелких. Сейчас их уже не найти ни в каких базах данных, да и газеты той давно нет но вырезки эти я все же бережно храню. Сам не знаю, зачем.

С другом моим мы частенько виделись, общались, чего греха таить - даже выпивали. С ним было интересно и он умел, несмотря на довольно высокий для среднего человека интеллект, ставить себя на один уровень с собеседником. Были мы в то время одинаково неуспешны - журналист-фрилансер и электрик. Это, примерно одного поля ягоды, скажу я вам. И тот и другой в социуме - на одном уровне - на "нулевом". И сей факт нас роднил нас ещё больше.

И вот однажды друг, без обиняков заявил, что уезжает в США, на постоянное место жительства. Так же неожиданно он перезвонил мне (я уже тогда работал в газете), в день своего отъезда и попрощался. Он, к тому времени уже женился, и вскорости к нему в США присоединилась семья.

Вы знаете, тогда я не представлял себе, что значит потерять хорошего друга. Где-то год чувствовал себя "не в своей тарелке". Несмотря на то, что уже работал, двигался вперед, казалось, что какая-то важная часть окружающего мира исчезла и я никак не могу её заполнить. Не думаю, что приятель ощущал то же самое - слишком уж чужая страна давит на человека, тем более, в США, где правила жизни гораздо жестче, а темп - куда стремительнее но на ностальгию он жаловался.

Мы оба жили и работали, каждый "в своем ключе". Сначала мы обменялись бумажными письмами, а через год-два это уже были е-майлы на популярном тогда почтовом сервисе Yahoo! Мы часто созванивались, причем, бывало, что звонил в Америку и я, пару раз наговорив на половину собственной зарплаты. Друг поступил в университет на мудреную специальность "дизайнер микросхем" :-). А я - освещал события IT-отрасли в "КВ" и других профильных изданиях, одновременно работая в своей газете.

Обо мне здесь все знают, поэтому, расскажу подробнее о друге. Поселился он в городе Сан-Франциско, где в то же самое время появился, ещё небольшой тогда, технологический кластер под названием "Силиконовая долина". Закончив университет и отучившись в аспирантуре, приятель работал в разных компаниях, связанных с разработкой микросхем. Его супруга не только не отставала, но даже крепко обставляла мужа, особенно поначалу. Это удивительно но она получила должность руководителя команды в одной из крупных IT-компаний - Oracle :-). Такова уж эта "Силиконовая долина". Люди с хорошей головой и крепкими техническими знаниями там никогда не пропадут.

Позже, Приятель мой побывал в Минске, а ещё спустя некоторое время, сильно помог мне. Я устроился на удаленную работу в Москву но денег на компьютер с модемом у меня не было. Кредитов и рассрочек тогда тоже не существовало, а в долг небогатому журналисту, никто давать не хотел. Друг прислал компьютер, а точнее - ноутбук со встроенным модемом, который купил где-то в Сан-Франциско. Дешевых китайских товаров, "Куфара", "Алиэкспресса" и проч. в то время тоже ещё не было, а интернет был коммутируемым - приходилось дозваниваться провайдеру, который и подключал пользователя к своему каналу по паролю и логину. Благодаря моему приятелю, я смог начать работать дома, уволившись из своей газетой.

После этого мы с моим другом не виделись очень много лет. За это время он сменил множество компаний, а сейчас трудится разработчиком в Intel, все там же, на Калифорнийщине, в "сердце" долины. В последний раз он появился в Минске совсем недавно, как раз накануне юбилея своего отъезда. Приехал один, без семьи. Сказал, что к друзьям и на могилу отца.

Мы пообщались с ним совсем недолго но достаточно, чтобы я понял, - мой приятель превратился в великолепного профессионала отрасли, технаря с глубочайшими знаниями, инженера с большой буквы, чрезвычайно опытного и востребованного. Я думаю, он с легкостью освоил бы любой язык программирования, если бы это было ему нужно, так как обладает глубочайшим пониманием принципов этого предмета. Он с улыбкой рассказал, что его разыскал калифорнийский рекрутер нашего EPAMа и настойчиво предлагал работу и, естественно, получил отказ.

К сожалению, общение наше в Минске как-то не сложилось. Несмотря на добродушие и хорошие воспоминания о молодости и друзьях, друг показался мне совсем другим человеком, полностью закрытым от окружающих. Такое ощущение, что приятель крепко "зачерпнул" американского индивидуализма, который пустил в нем глубокие корни. Что ж, ничего не поделаешь. Конечно, жаль было былой дружбы но, как говориться, что есть - то есть.

Вот такой вот получился блог...