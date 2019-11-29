Спросили у ИТ-маркетологов, верят ли они в скидки «Чёрной пятницы»?

Месяц перед 29 ноября – время, когда маркетологи всего мира отчаянно соревнуются в изобретательности. Кажется, они засыпают и просыпаются с мыслью, как придумать самую цепляющую тему для рассылки, кто напишет лучший продающий текст для лэндинга, как успеть нарисовать крутейший баннер.

А насколько они сами доверяют этой акции? Готовы 29 ноября стоять в очередях или ждать, когда будет обработана заявка в интернет-магазине, чей сайт «лег» от наплыва запросов? Сколько сообщений приходит им в мессенджеры, на e-mail и сколько из них они хотя бы открывают?

Мы спросили у специалистов по маркетингу из ИТ-компаний об их собственном отношении к «Чёрной пятнице».

Оксана Михайловская, директор по маркетингу сервиса bePaid:

– Я считаю, что в Беларуси нет по-настоящему «Чёрной пятницы». Это станет очевидным, если хоть раз побывать в день акции в любом европейском городе.

Например, на улицах Лондона с магазинами брендовой одежды, аксессуаров и электроники ходит толпа людей. Возле некоторых магазинов собираются очереди, чтобы попасть внутрь. Очень сложно и утомительно делать шоппинг в это время, но усилия компенсируется тем, что можно купить отличные вещи по сладкой цене.

Мне приходят сообщения о «Чёрной пятнице» от белорусских и европейских маркет-плейсов, на которых у меня есть аккаунт. Честно говоря, в большинстве случаев я их не открываю. Тем не менее, перед завтрашней «Чёрной пятницей» уже сама просматривала интересные мне европейские интернет-магазины с одеждой и аксессуарами, но, бросив пару вещей в корзину, пока оставила их там.

В Беларуси обычно не покупаю ничего. Правда, хотела 29 ноября купить диван. На сайте одной компании написано, что будут действовать скидки до 50%. Позвонила 28 ноября в магазин и спросила размер скидки на интересующую меня модель. Оказалось, что всего 15%.

Для интереса уточнила, есть ли диван со скидкой 50%. Оказался один такой экземпляр!

Мне кажется, что в Беларуси во время «Чёрной пятницы» ритейлеры предлагают скидки только на очень залежавшийся товар, чтобы «высвободить» деньги.

В Европе я бы сходила в магазины, и даже без конкретного списка вещей нашла бы, что выгодно купить. Там скидки 50-70% на коллекции текущего года, кроме новых поставок. Скидки на новую коллекцию – обычно 25-30%.

Ольга Осипович, маркетолог «Битрикс24»:

– Раньше не участвовала в «Чёрных пятницах» и даже не замечала всеобщего ажиотажа. В этом году предложения оказались очень заманчивыми. Устрою себе шоппинг на все выходные – многие магазины продлевают акцию до начала декабря. Считаю, что «настоящая» скидка для такого события – 50-70%.

Признаться, у меня есть сомнения насчет того, что во время «Чёрной пятницы» ритейлеры реально делают на свой товар большие скидки. Часто я мониторю цены и вижу, что во время акции зачеркнутая стоимость явно выше той, которая была до распродажи. Думаю, что в Беларусь не скоро придет настоящая Black Friday, когда можно будет купить что-то по действительно сверхнизкой цене. Как, например, в США или Европе.

Сейчас я спланировала покупки на 30% в онлайн и на 70% – в офлайн. Главная проблема – очереди. В примерочную, в кассу. И размеры.

За последнюю неделю мне пришло очень много рассылок с темой «Чёрная пятница». Несмотря на профессиональный иммунитет, я открыла около 40% из них. Все-таки персонализированные рассылки работают.

Из собственного опыта делаю вывод, что главное для потребителя – прозрачные цены и честная скидка. И стараюсь руководствоваться этими принципами в своей работе.

Ярослава Кича, ведущий маркетолог ООО «ЦИТРЕА СОФТ»:

– Как потребитель не планирую в этом году участвовать в «Чёрной пятнице». В постоянном цейтноте не успеваю за такими акциями. Кроме этого, меня пугает большое скопление людей в магазинах и торговых центрах, поэтому если бы и затеяла шоппинг сегодня – то только онлайн. Для меня интерес представляли бы скидки больше 40%.

Получаю много сообщений о «Чёрной пятнице» по всем каналам. Кстати, на предложения в Viber или на e-mail вообще не обращаю внимания. Чаще всего вижу и читаю смс. В среднем, около 40% сообщений об акции я замечаю, а открываю – около 10%.

Всегда очень расчетливо подхожу к покупкам. «Чёрная пятница» кажется мне суетливым днем, когда хочется купить больше и лучше, но нет времени для рационального подхода. Плюс для маркетолога это сугубо сложный рабочий день, когда я сама должна подготовить и протранслировать множество предложений.

Хочется верить, что во время «Чёрной акции» ритейлеры делают реально большие скидки на свой товар, но уверена, что точно никто не работает себе в ущерб.

У одних всегда проходят акции, и «Чёрная пятница» – еще один повод рассказать о предложениях. Другие просто добавляют небольшой процент к своим обычным скидкам. Третьи – вообще переклеивают ценники несколько раз, не заботясь о репутации.

Я за рациональный подход: важно изучить цены и обычные программы лояльности заранее, чтобы к «Чёрной пятнице» понимать – есть реальная выгода?