Белорусы запустили проект на Kickstarter

Что будет, если компьютер напишет сценарий фильма?

Можно долго расписывать принцип работы нейросетей и зачем они нужны. Задач у них крайне много. Например, распознавание лиц, используемое в мобильных.



Но мы пошли по творческому пути. Наш проект "Very Strange Film" это киноэксперимент. Мы написали небольшую нейросеть, которая может "читать" текста и пытаться собрать на их основе новый.

Конечно же итоговый текст получается очень странный. Его приходится обязательно править (убирать повторы и пр.) .

Для примера работы мы загрузили в нашу нейросеть часть сцен из известных фильмов "Гарри Поттер" и "Криминальное чтиво":

Как можно видеть получилось довольно забавно.



Краткая и упрощенная схема работы сети:





Исходные тексты разделяются на массив слов/словосочетаний и им устанавливается стандартное значение связи (вес). После каждой итерации связи ослабляются или укрепляются и вариант текста предлагается оператору, который выбирает работать ли сети на основе этого варианта или же предложить новый. После чего делаются последующие итерации на основе решения оператора.

Наш проект запущен на KICKSTARTER, и мы планируем чтобы вкладчики проекта высылали нам свои истории и они использовались в нейросети. Таким образом исходный текст будет состоять из историй простых людей: истории из жизни, приключений, разговоров на работе или же историй об кошке или собаке :)

Конечно же участниками проекта (вкладчиками) могут быть жители любых стран.

Промо ролик:

Наш проект на Kickstarter: http://kck.st/2jGrGO1



Сбор средств на реализацию проекта продлится до 20 декабря. После успешного сбора средств мы сразу же приступим к сбору историй и генерации сценария. Итоговый короткометражный фильм (возможно даже 2) можно будет увидеть скорее всего в феврале-марте.

Я буду рад любой поддержке т.к. попасть на Кикстартер из СНГ было не просто.

Кто мы?

Меня зовут Сергей и я продюсер/режиссер данного проекта.

Мы - некоммерческое творческое объединение из Беларуси (Новополоцк) - SameFrame.

Пожалуйста, пишите вопросы мне на Zap-World@ya.com если вы хотите что-то узнать - я буду рад пообщаться с каждым.

Был ли у нас опыт? Да. Мы снимали ранее короткометражки и креативые фото, да и вообще другие творческие штучки. Подробнее в нашей группе: vk.com/SameFrame



Небольшой шоурил с некоторыми работами:

У нас также есть награды. Дипломы академии искусств, национальной киностудии, приз от Sony и другие.



Спасибо за внимание!