8 июня в Москве стартует международная инновационная конференция AR/VR/MR Conference 2017. Уже в четвертый раз на одной площадке соберутся представители бизнеса, науки, креативных индустрий, разработчики, эксперты, инвесторы и просто любители инновационных технологий.

Однако в этот раз организаторы расширили рамки мероприятия и приготовила кое-что новое. Конференция теперь не ограничивается лишь виртуальной и дополненной реальностями, в ней появилось новое направление — Mixed Reality (смешанная реальность)!

«Сфера AR и VR развивается сумасшедшими темпами, поэтому неудивительно, что образовалось новое направление — смешанная реальность. Включение MR в концепцию мероприятия стало для нас принципиально важным — без этого мы бы не смогли сказать, что конференция отражает последние тренды в индустрии» - сообщает куратор AR/VR/MR Conference 2017 Оксана Марисенко.

Участники конференции узнают о последних трендах развития уже трех технологий — AR, VR и MR. Посетители смогут протестировать новейшие гаджеты, узнать о возможностях применения дополненной, виртуальной и смешанной реальности в различных сферах, а также поучаствовать в обсуждении развития отрасли.

Что нового ждет посетителей на AR/VR/MR Conference 2017?

Профильная конференция в два потока:

- первый поток предназначен в первую очередь для разработчиков. Эксперты и лидеры рынка представят прикладную информацию для создания успешного проекта;

- второй поток — бизнес и маркетинг. Представители компаний проведут презентации успешных кейсов из разных сфер деятельности.

Демозона

На стендах производителей и разработчиков можно будет увидеть последние новинки AR-, VR- и MR-технологий.

Битва стартапов

В рамках конференции пройдет конкурс, где жюри и зрителям представят лучшие стартапы, посвященные виртуальной, дополненной и смешанной реальности.

Meetup

Конференция служит идеальной площадкой для общения в неформальной обстановке и способствует налаживанию партнерских связей.

AR/VR/MR Conference 2017 — уникальная площадка для обмена опытом и знаниями, установления партнерских связей, презентации последних достижений сферы AR-, VR-, и MR-технологий.

Организатор этой масштабной конференции — Smile-Expo — международная компания, специализирующаяся на проведении крупных международных мероприятий в сфере новейших технологий.