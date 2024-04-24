Яндекс обновил нейросеть YandexART

Команда Яндекса представила новую версию диффузионной нейросети Yandex AI Rendering Technology (YandexART), которая создаёт изображения и анимацию в ответ на текстовые запросы пользователей.

YandexART 1.3. перешла на новую технологию для генерации изображений — латентную диффузию. Кроме того, датасет, на котором обучалась модель, был увеличен в 2,5 раза. Благодаря этому YandexART лучше понимает текстовые запросы и создаёт ещё более реалистичные изображения в разных форматах.

Кроме того, обновление YandexART даст пользователям возможность создавать изображения в разных форматах, таких как 16:9, 4:3 или 3:4.