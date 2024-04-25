Nvidia приобрела ИИ-компанию Run:ai за $700 миллионов

Чтобы помочь клиентам более эффективно использовать вычислительные ресурсы искусственного интеллекта, компания NVIDIA объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Run:ai, поставщика программного обеспечения для управления рабочей нагрузкой на базе Kubernetes.

Развертывание ИИ для клиентов становится все более сложным, поскольку рабочие нагрузки распределяются по облачной, периферийной и локальной инфраструктуре центров обработки данных. Управление генеративным искусственным интеллектом, рекомендательными системами, поисковыми системами требует сложного планирования для оптимизации производительности на уровне системы и инфраструктуры.

Run:ai позволяет корпоративным клиентам управлять и оптимизировать свою вычислительную инфраструктуру, будь то локально, в облаке или в гибридных средах. Компания создала открытую платформу на базе Kubernetes. Она поддерживает все популярные варианты Kubernetes и интегрируется со сторонними инструментами и платформами искусственного интеллекта.

В число клиентов Run:ai входят крупнейшие в мире предприятия из различных отраслей, которые используют платформу Run:ai для управления кластерами графических процессоров в масштабе центра обработки данных.

«Run:ai тесно сотрудничает с NVIDIA с 2020 года, и мы разделяем стремление помочь нашим клиентам максимально эффективно использовать свою инфраструктуру», — сказал Омри Геллер, соучредитель и генеральный директор Run:ai. «Мы очень рады присоединиться к NVIDIA и с нетерпением ждем продолжения нашего совместного пути».