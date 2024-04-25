Apple представила языковые модели OpenELM

Apple представила восемь малых языковых моделей OpenELM, добавив их в библиотеку Hugging Face. В комментариях Apple сообщила, что эти «эффективные языковые модели с открытым исходным кодом» отлично справляются с текстовыми задачами, например, написанием электронных писем. Данные модели уже доступны для разработчиков.

Серия ИИ-моделей OpenELM имеет разновидности с разным набором параметров: 270 и 450 миллионов, 1,1 и 3 миллиарда. Под параметрами здесь подразумевается количество переменных, которые модель использует, принимая решения на основе обучающих наборов данных.

Apple разрешает использовать OpenELM по «лицензии на образец кода» совместно с различными контрольными точками обучения, статистикой работы моделей, инструкциями по предварительному обучению, оценке и настройке. Эта лицензия не запрещает коммерческого использования или модификации кода, однако требует распространять программное обеспечение Apple совместно с текстами самой лицензии и отказа от ответственности. Последний подразумевает отсутствие гарантий безопасности и вероятность неточных, необъективных, неприемлемых и даже вредных ответов на запросы пользователя.