24-часовой марафон в формате эстафеты от velcom

В Минске 1-2 сентября пройдет 24-часовой марафон в формате эстафеты. Участники бегового проекта YOUCAN вместе со всеми желающими целые сутки будут бегать в центре города. Так они примут «Вызов 100 000: velcombegom» и помогут белорусам суммарно пробежать 100 тыс. км, которые velcom переведет в 100 тыс. рублей в помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Марафон стартует в 16.00 в центре Минска (стела «Олимпийское время» возле Дворца спорта на пр-т Победителей) и завершится там же ровно через сутки. Каждый час бегуны планируют поочередно сменять друг друга, но при этом кто-то из спортсменов всегда будет находиться в движении. Каждый желающий сможет примкнуть к колонне бегунов, если в это время также вышел на пробежку. Длина маршрута составит 5 километров.

Марафонцы будут бегать со смартфонами и фитнесс-трекерами, чтобы фиксировать свои результаты. Все покоренные километры пойдут в общую «копилку» социальной кампании «Вызов 100 000: velcombegom».

Результаты забега в виде скриншота c указанием даты и километража необходимо выложить в соцсети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Бегать можно во всем мире и в любое время суток. «Вызов 100 000: velcombegom» проводит velcom при поддержке Министерства здравоохранения. Социальная инициатива призвана помочь детям и повысить интерес к бегу и здоровому образу жизни среди населения. Республиканская детская больница медицинской реабилитации, которой направят собранные средства, представляет собой единственный в стране центр, где проходят восстановление дети с гемофилией, онкологией и болезнями почек.