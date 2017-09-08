4С: Санкт-Петербург – игровая конференция

«4С» — конференция для тех, кто двигает игровую индустрию вперед, а не просто приспосабливается к изменениям. Спикерами «4C: Санкт-Петербург» станут представители ведущих компаний игровой индустрии — Epic Games, Ubisoft, Supercell, Electronic Arts, Arkane Studios и многих других. Более 80 профессионалов из СНГ, Европы, Австралии, Канады и США поделятся своим опытом разработки, издания и продвижения игр 22–23 сентября 2017 года в гостинице «Park Inn Прибалтийская».

Конференция «4С: Санкт-Петербург» будет состоять из 11 тематических секций:

арт;

бизнес, анализ данных и маркетинг;

гейм-дизайн;

звук;

мобильные технологии;

новые медиа;

прогнозирование будущего;

технологии;

управление и лидерство;

QA;

UX.

Участники «4C: Санкт-Петербург» услышат выступление звукоинженера Глена Гатара (Pinewood Studios), записывавшего шумовые эффекты и диалоги для игры Total War: Rome II, фильмов «Стражи галактики», «Грань будущего», «Гарри Поттер и Дары Смерти» и входящей в «бондиану» ленты «Координаты “Скайфолл”». Аниматор Ральф Палмер, работавший в Disney над мультфильмами «Американский хвост», «Покахонтас», «Тарзан» и 3D-версиями Микки Мауса и Дональда Дака, поделится экспертизой в области создания персонажей.

Подробная программа конференции будет опубликована на сайте после 4 сентября.

Конференция «4C» проводится при поддержке компании Wargaming и форума игровых разработчиков WGDF.

Когда?

22-23 сентября

Где?

«Park Inn Прибалтийская», ул. Кораблестроителей 14, Васильевский остров

Приобрести билеты на «4С: Санкт-Петербург» можно на conf4c.com.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей 14, Васильевский остров