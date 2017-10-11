1-2 ноября 2017 года в Минске в Белорусском государственном университете пройдет Командный чемпионат по программированию учреждений высшего образования Беларуси и Балтии. В рамках чемпионата будут подведены итоги четвертьфинальных соревнований командного студенческого чемпионата мира по программированию (ACM International Collegiate Programming Contest - Western Subregion of North Eurasia).

Для Белорусского государственного университета эти соревнования – юбилейные, БГУ организует проведение четвертьфинала в двадцатый раз. Для участия в соревнованиях соберутся более 55 студенческих команд из Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской области РФ.

Беларусь будут представлять команды более 15 учреждений высшего образования, ведущих подготовку будущих специалистов в области информационных технологий, прикладной математики и компьютерной техники. Среди участников соревнований – команды БГУ, БГУИР, Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, Белорусского государственного технологического университета и др.

В программе Чемпионата:

1 ноября 2017 года:

Церемония открытие (10:30, Лицей БГУ, ул. Ульяновская, 8)

Мастер-класс для участников соревнований (там же)

Круглый стол с участием руководителей ведущих ИТ-компаний (ориентировочное тематическое название - «О перспективных направлениях ИТ-образования в Беларуси в условиях перехода к построению ИТ-страны» (там же)

2 ноября 2017 года:

Основной этап соревнований (10:00-15:00, главный корпус БГУ, зал игровых видов спорта, пр. Независимости, 4)

Церемония подведения итогов соревнований и закрытие (18:30, Лицей БГУ, ул. Ульяновская, 8). Протокол соревнований, отражающий ход проверки решений, будет транслироваться в сети интернет.

Дополнительную информацию о ходе соревнований можно будет найти на страничке: http://fpmi.bsu.by/ru/main.aspx?guid=24001

Победители соревнований получат право участвовать в полуфинальных соревнованиях Чемпионата мира (ACM ICPC - North Eurasia) в г. Санкт-Петербурге в декабре 2017 года. Согласно квоте, командам нашего Западного подрегиона для участия в полуфинальных соревнованиях 2017 года выделено не менее 15 мест. В полуфинальных соревнованиях, имеющих также статус Международной студенческой командной олимпиады в области информатики и программирования, обычно принимают участие более 220 команд, которые представляют огромный регион от Бреста до Владивостока и от Архангельска до Бишкека. Далее победители полуфинала (предварительно 9-11 команд) будут представлять наш регион на финале Чемпионата мира (ACM ICPC World Finals), который пройдет в апреле 2018 года в Пекине.

Белорусский государственный университет на Чемпионате в Минске будут представлять 6 команд, в состав которых входят 18 студентов и магистрантов факультета прикладной математики и информатики БГУ. Среди них есть первокурсники, впервые принимающие участие в студенческих соревнованиях. Но есть и опытные студенты старших курсов, уже имеющие награды Международной студенческой командной олимпиады в области информатики и программирования, а также студенты, впервые вышедшие на международный уровень соревнований по результатам отбора на Олимпиаде БГУ по программированию.

Традиционно сильные команды представляют БГУИР, Вильнюсский университет, Латвийский университет, Университет Тарту, Балтийский Федеральный университет имени Иммануила Канта, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Таким образом, ожидается серьезная борьба за победу в Чемпионате и выход в следующий этап соревнований – полуфинал студенческого Чемпионата мира по программированию.