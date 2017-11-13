Salesforce Developers Group Meetup

5 декабря​ в Минске состоится очередной митап Salesforce сообщества Беларуси. Опытные разработчики и архитекторы решений поделятся своим опытом и обменяются мнениями относительно новейших технологий и подходов к разработке приложений. Организованный JET BI при поддержке Парка высоких технологий, митап соберет как опытных пользователей и разработчиков, так и начинающих и интересующихся Salesforce, CRM системой №1 в мире.

В ходе митапа Архитектор решений JET BI, Евгений Русалев, выступит с докладом на тему "Salesforce DX: Новый подход к разработке приложений". Один из учредителей компании, Андрей Босак, поделиться впечатлением от крупнейшей в мире IT-конференции, Dreamforce. Присутствующих ожидает огромное количество полезной информации, актуальные обзоры новейших технологий Salesforce, а также увлекательная викторина и непринужденное общение со спикерами и гостями.

Дата: 5 декабря 2017

Место: ул. Академика Купревича, 1/5, бизнес-инкубатор ПВТ

Участие в мероприятии абсолютно бесплатно. Предварительная регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно, заполнив контактную форму.