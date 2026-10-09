Google представила ИИ-сотрудника — Gemini agent

Подразделение Google Cloud представило на конференции Gemini at Work 2026 корпоративный ИИ-агент Gemini agent. Продукт доступен в приложении Gemini Enterprise, наборе Workspace и ряде других сервисов компании.

В отличие от обычного чат-бота, пользователю достаточно сформулировать цель, а не расписывать пошаговый сценарий. Gemini agent способен отвечать на вопросы, выполнять интеллектуальные задачи, создавать медиаконтент, писать и запускать код.

В Google привели пример: если руководитель в письме просит подготовить презентацию с актуальными данными по проекту, Workspace Intelligence распознаёт её как задачу, которую можно делегировать, и предлагает одним нажатием передать её ИИ-агенту. Также агент может организовать встречу с коллегами: определить участников по прошлым мероприятиям, изучить их календари и начать переписку для выбора удобного времени.

Gemini agent может работать как цифровой сотрудник компании и выполнять задачи, характерные для конкретной должности. Для этого он выбирает подходящие модели: помимо систем Google Gemini, используются модели Anthropic Claude. В дальнейшем разработчик планирует добавить и другие проприетарные и открытые модели.

Для решения сложных многоэтапных задач агент задействует субагентов и сторонние инструменты. Задания могут выполняться в течение нескольких часов или даже дней.

Система функционирует в облаке и обращается к единому набору данных памяти, контекста и общему графу персонализации. В ней предусмотрены четыре типа памяти: сессионная, которая связана с текущей задачей; семантическая — структурированная база знаний, формируемая при работе с документами, людьми и другими агентами; процедурная, содержащая сведения о способах выполнения работы и самостоятельно освоенных навыках; а также эпизодическая, хранящая информацию о ранее выполненных действиях.

Вызвать агента можно, упомянув «@Gemini» в Gmail, Google Документах, Таблицах, Презентациях и Google Чате. Он доступен на разных устройствах и через различные каналы, включая командную строку, Google Workspace, Slack и Microsoft 365. С помощью API к нему можно подключать сторонние приложения, в том числе не имеющие графического интерфейса.

Сейчас Gemini agent проходит закрытое предварительное тестирование. В дальнейшем он станет доступен корпоративным клиентам Google Workspace на отдельных тарифных планах линеек Business и Enterprise.