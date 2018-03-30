Дата проведения:
Место проведения:
COMNEWS приглашает принять участие в X Международной конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2018.
Даты и место проведения: 19-20 апреля 2018 года, отель «Марриотт Новый Арбат» (Москва, Новый Арбат ул., д. 32).
Конференция SATELLITE RUSSIA & CIS - это единственное в России независимое мероприятие по темам спутниковой связи и вещания, производства ракетно-космической техники и пусковых услуг, а также финансирование и страхованию космической деятельности. На SATELLITE RUSSIA & CIS ежегодно присутствуют представители всех конкурирующих компаний из каждой ниши рынка: от разработки, производства, запуска космических аппаратов до услуг фиксированной и мобильной спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли.
Ключевые темы SATELLITE RUSSIA & CIS 2018:
- Обзор рынка спутниковых услуг связи в России, Европе и мире
- Сети спутниковой связи в эпоху новой промышленной революции («Индустрии 4.0»)
- Опыт сосуществования и сотрудничества национальных и международных игроков на российском рынке
- Совместное производство космической техники на территории России: особенности взаимодействия партнеров
- Национальное производство космических аппаратов, ракет-носителей и приборов/узлов/модулей для них
- Развитие рынка VSAT и новые возможности спутникового широкополосного доступа
- Непосредственное спутниковое вещание (DTH): на пути к Ultra HD 4К и 8К
- Финансирование космических программ: кредитование, страхование, юридические аспекты
- Спутниковая связь в социально и политически значимых регионах России
- Взаимодействие сетей мобильной спутниковой связи и наземных сотовых сетей
- Частные инвестиции в космос: системы спутниковой связи на низких орбитах, новые средства выведения
- Практическое применение систем дистанционного зондирования Земли и геоинформационные системы в России
В конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2018 примут участие представители регулирующих органов, руководители российских и зарубежных операторов спутниковой связи, телерадиокомпаний и операторов вещательных сетей, производителей спутников и космического оборудования, провайдеров пусковых услуг, финансовых и страховых компаний, консультанты, отраслевые и деловые СМИ, представители корпоративных потребителей услуг спутниковой связи.
Satellite Russia & CIS 2018 - это:
- Главная ежегодная площадка для обсуждения «горячих» тем и обмена опытом между российскими и зарубежными игроками рынка спутниковой связи;
- Открытый диалог между партнерами о текущих и перспективных проектах в России и СНГ;
- Демонстрация новейших решений и технологий для обеспечения развития бизнеса;
- Динамичный формат и отличные возможности для налаживания деловых связей.
Участие в мероприятии осуществляется на коммерческой основе. Подробнее о стоимости и условиях участия http://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/satellite2018/registratio
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