COMNEWS приглашает принять участие в X Международной конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2018.

Даты и место проведения: 19-20 апреля 2018 года, отель «Марриотт Новый Арбат» (Москва, Новый Арбат ул., д. 32).

Конференция SATELLITE RUSSIA & CIS - это единственное в России независимое мероприятие по темам спутниковой связи и вещания, производства ракетно-космической техники и пусковых услуг, а также финансирование и страхованию космической деятельности. На SATELLITE RUSSIA & CIS ежегодно присутствуют представители всех конкурирующих компаний из каждой ниши рынка: от разработки, производства, запуска космических аппаратов до услуг фиксированной и мобильной спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли.

Ключевые темы SATELLITE RUSSIA & CIS 2018:

Обзор рынка спутниковых услуг связи в России, Европе и мире

Сети спутниковой связи в эпоху новой промышленной революции («Индустрии 4.0»)

Опыт сосуществования и сотрудничества национальных и международных игроков на российском рынке

Совместное производство космической техники на территории России: особенности взаимодействия партнеров

Национальное производство космических аппаратов, ракет-носителей и приборов/узлов/модулей для них

Развитие рынка VSAT и новые возможности спутникового широкополосного доступа

Непосредственное спутниковое вещание (DTH): на пути к Ultra HD 4К и 8К

Финансирование космических программ: кредитование, страхование, юридические аспекты

Спутниковая связь в социально и политически значимых регионах России

Взаимодействие сетей мобильной спутниковой связи и наземных сотовых сетей

Частные инвестиции в космос: системы спутниковой связи на низких орбитах, новые средства выведения

Практическое применение систем дистанционного зондирования Земли и геоинформационные системы в России

В конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2018 примут участие представители регулирующих органов, руководители российских и зарубежных операторов спутниковой связи, телерадиокомпаний и операторов вещательных сетей, производителей спутников и космического оборудования, провайдеров пусковых услуг, финансовых и страховых компаний, консультанты, отраслевые и деловые СМИ, представители корпоративных потребителей услуг спутниковой связи.

Satellite Russia & CIS 2018 - это:

Главная ежегодная площадка для обсуждения «горячих» тем и обмена опытом между российскими и зарубежными игроками рынка спутниковой связи;

Открытый диалог между партнерами о текущих и перспективных проектах в России и СНГ;

Демонстрация новейших решений и технологий для обеспечения развития бизнеса;

Динамичный формат и отличные возможности для налаживания деловых связей.

Участие в мероприятии осуществляется на коммерческой основе. Подробнее о стоимости и условиях участия http://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/satellite2018/registratio