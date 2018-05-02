II B2B Communication Forum 2018

Второй отраслевой форум для специалистов в области PR, маркетинга и коммуникаций B2B-компаний и владельцев B2B-бизнеса состоится в Москве 1 июня 2018 г. В программе 5 секций, в рамках которых будут рассмотрены технологии B2B-коммуникации и успешные кейсы по выводу B2B-продуктов на новые рынки.

В этом году в рамках B2B Communication Forum будут рассмотрены технологии и инструменты, позволяющие B2B-компаниям добиваться высоких результатов за счет стратегии коммуникаций 360°.

Форум ответит на вопросы:

Как выводить B2B-продукты на новые рынки

Как работать с репутацией в B2B

Как использовать digital-инструменты в B2B-коммуникациях

Как выстраивать корпоративные и GR-коммуникации в B2B-компаниях

В программе форума 5 секций:

Корпоративные коммуникации в B2B-компании

HR-бренд в B2B: как привлекать таланты

Продуктовые коммуникации в B2B-компании

Digital в B2B-коммуникациях

Кейс-марафон: вывод B2B-продуктов на новые рынки

Основные темы форума:

Карты лидеров мнений в B2B: как найти тех, кто влияет на репутацию компании

Media Relations в B2B-коммуникациях

Репутационные спецпроекты в B2B-коммуникациях

GR-коммуникации в B2B-компании

Коммуникации со СМИ по B2B-продукту

Контент в B2B-коммуникациях

Спецпроекты в продуктовых компаниях

Мероприятия в B2B: возможности и алгоритмы успеха

Вывод нового продукта на российский рынок

Вывод нового продукта на региональные рынки РФ

Вывод регионального продукта на федеральный рынок

Спикеры форума будут объявлены в начале мая 2018 года.

Стоимость участия в B2B Communication Forum 2018 – 7000 рос.рублей. Билеты доступны на сайте форума www.frc-conf.com/b2bforum2018 и на TimePad.ru.

Организаторы форума: коммуникационное агентство Fresh Russian Communications и интернет-журнал B2B Journal.

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