II B2B Communication Forum 2018

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Второй отраслевой форум для специалистов в области PR, маркетинга и коммуникаций B2B-компаний и владельцев B2B-бизнеса состоится в Москве 1 июня 2018 г. В программе 5 секций, в рамках которых будут рассмотрены технологии B2B-коммуникации и успешные кейсы по выводу B2B-продуктов на новые рынки.
В этом году в рамках B2B Communication Forum будут рассмотрены технологии и инструменты, позволяющие B2B-компаниям добиваться высоких результатов за счет стратегии коммуникаций 360°.
Форум ответит на вопросы:
- Как выводить B2B-продукты на новые рынки
- Как работать с репутацией в B2B
- Как использовать digital-инструменты в B2B-коммуникациях
- Как выстраивать корпоративные и GR-коммуникации в B2B-компаниях
В программе форума 5 секций:
- Корпоративные коммуникации в B2B-компании
- HR-бренд в B2B: как привлекать таланты
- Продуктовые коммуникации в B2B-компании
- Digital в B2B-коммуникациях
- Кейс-марафон: вывод B2B-продуктов на новые рынки
Основные темы форума:
- Карты лидеров мнений в B2B: как найти тех, кто влияет на репутацию компании
- Media Relations в B2B-коммуникациях
- Репутационные спецпроекты в B2B-коммуникациях
- GR-коммуникации в B2B-компании
- Коммуникации со СМИ по B2B-продукту
- Контент в B2B-коммуникациях
- Спецпроекты в продуктовых компаниях
- Мероприятия в B2B: возможности и алгоритмы успеха
- Вывод нового продукта на российский рынок
- Вывод нового продукта на региональные рынки РФ
- Вывод регионального продукта на федеральный рынок
Спикеры форума будут объявлены в начале мая 2018 года.
Стоимость участия в B2B Communication Forum 2018 – 7000 рос.рублей. Билеты доступны на сайте форума www.frc-conf.com/b2bforum2018 и на TimePad.ru.
Организаторы форума: коммуникационное агентство Fresh Russian Communications и интернет-журнал B2B Journal.
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