Конференция для веб-разработчиков DEVCONF

Мероприятие для программистов (PHP, MySQL, PostgreSQL, Python, Ruby, Javascript, Lua, C++, Go, мобильных платформ и др.) уровня middle и выше. Ежегодная профессиональная IX конференция, посвященная ведущим технологиям программирования и веб-разработки. Второй день мастер-классы, это живые сеансы кодирования от гуру веб-разработки.

Организовано разработчиками для разработчиков

DevConf — ежегодная профессиональная конференция, посвященная ведущим технологиям программирования и веб-разработки. Участникам предоставляется уникальная возможность — получить доступ сразу ко всем лидирующим технологиям веб-разработки.

DevConf - 2018

18 мая 2018 г. (пятница)

5 потоков (билеты: Pro, Guru)

19 мая 2018 г. (суббота)

группа уникальных мастер-классов (билет: Guru)

Если вы ищете конференцию, лидирующую в IT разработках, с высокоуровневыми впечатляющими беседами, с глубокими погружениями в профессиональные темы, живыми сеансами кодирования, тогда Вам необходимо забронировать место и посетить 18 мая DevConf 2018.

Аудитория конференции

Более 1000 разработчиков (PHP, MySQL, PostgreSQL, Python, Ruby, Javascript, Go, мобильных платформ) уровня middle и выше.

Спикеры конференции

Сильные профессионалы России, Европы и США. Для организации каждого из направлений мы привлекаем сообщества того или иного языка/технологии, которые приглашают признанных экспертов как Российского, так и международного уровня.