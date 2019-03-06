23-24 апреля 2019 г. компания «Технократ» проводит в Москве конференцию — «Fintech Day 2019. Цифровые технологии в Финансовой индустрии».

«Fintech Day 2019. Цифровые технологии в Финансовой индустрии» — это двухдневная прикладная конференция и выставка от компании «Технократ» о цифровой трансформации в финансовом секторе, за которую вы получите знания и связи на которые уйдут годы. На мероприятии выступят 30 экспертов, которые шаг за шагом расскажут о трендах цифровизации финансового рынка и продемонстрируют реальные кейсы. Вы встретитесь с топовыми финансистами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.

Место проведения: Deworkacy Красный Октябрь, Москва, Берсеневская набережная, д. 6 стр. 3 (м. Кропоткинская).

На конференции будут затронуты темы:

— Аналитика данных о клиентах, как основа роста выручки и рентабельности;

— Новые бизнес-модели с использованием цифровых технологий;

— Цифровые технологии для маркетинга банка. Омниканальность, VR / AR, геомаркетинг;

— Цифровой банк для бизнеса. Почему предпринимателям новой волны нужны «Умные банки»;

— Настоящий Full Digital в банке;

— Биометрическая система банка;

— Корпоративные платформы, кейсы и решения;

— Обновление операционной модели ИТ, чтобы подготовиться к «новой норме»;

— Публичное облако, как основная модель инфрастуктуры;

— Алгоритмы прогнозирования: создание инновационных банковских онлайн-решений;

— Платежи и POS-инновации;

— Кибербезопасность;

— InsuranceTech;

— Маркетплейсы

и многое другое

На конференции будут затронуты темы:

— Алексей Алдошкин – аналитик инвестиционных проектов компании «АтомИнвест» госкорпорации «Росатом»;

— Алексей Кудачкин – руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций, Газпромбанк;

— Сергей Птохов – advisor, R&D Department, Альфа-Банк;

— Иван Попков – руководитель группы разработчиков, КРОК;

— Дмитрий Глущенко и Кирилл Кирилло – руководитель проекта БКС и генеральный директор AIR Production;

— Александр Дунаев – сооснователь, операционный директор, ID Finance;

— Егор Петуховский – совладелец, Центр Корпоративных Технологий;

— Александр Трифонов – советник, Freshdoc;

— Дмитрий Плахов – председатель ассоциации «SPb BlockChain Community» (сообщество блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга);

— Алексей Скобелев – генеральный директор, Markswebb.



Что даст вам участие в конференции?

— Узнаете ведущие тренды 2019 года в финансовой индустрии.

Почему на финансовом рынке происходит цифровизация всего и вся. В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.

— Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.

Поймете, какие финтех-технологии могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов.

— Зарядитесь новыми идеями.

Банки с отделениями, очередями и белыми воротничками теряют клиентов. Вам нужно уже сейчас строить концепцию банка нового поколения, иначе конец не за горами.

— Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.

Участники конференции — профессиональные финансисты, экономисты и бухгалтера. Конференция станет идеальным пространством для формирования нужных связей и знакомств.

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