С 29 по 31 мая более тысячи экспертов в области цифровых технологий соберутся в Казани на 13-ом всероссийском IT & Security Forum (ITSF).

Это ежегодный цифровой форум, проводимый компанией ICL Системные технологии. Он предназначен для специалистов и управленцев, отвечающих за цифровую трансформацию и выполнение требований российского законодательства в области обеспечения кибербезопасности своих предприятий и организаций.

Цифровая трансформация – как одна из ключевых задач CEO предприятия, будет в центре внимания ITSF.

Технологическая экосистема – инфраструктура, цифровые сети, большие пользовательские данные. Искусственный интеллект и умные устройства – IoT, математические модели для решения задач цифровизации. Ключевые законодательные директивы в области цифровизации – мнения регуляторов и экспертов в этой области. Кибербезопасность – мониторинг, SOC, ГосСОПКА. Отраслевая цифровизация – нефтегаз, энергетика, банки, металлургия.

Мы приглашаем на форум всех заинтересованных в обсуждении данных вопросов.

Удобство работы, многообразие и востребованность тематик, профессиональный нетворкинг и дружеская атмосфера – то, что отличает ITSF от других мероприятий подобной направленности.

«Рад объявить о начале приема заявок на участие в ежегодном IT & Security Forum. Нас ждут деловые встречи и обсуждения в кругу профессионалов, влияющих на развитие цифровой экономики России», - прокомментировал Айдар Гузаиров, генеральный директор ICL Системные технологии.

Участие в мероприятии предусмотрено по трем направлениям:

Для делегатов участие в ITSF бесплатное, после регистрации на сайте и при условии прохождения предварительной модерации. По вопросам партнерского участия и спонсорских пакетов: itsf@icl.kazan.ru, Ксения Халилова, руководитель проекта. По вопросам информационного партнёрства: press@icl.kazan.ru, 8 (843) 567-57-57 (доб. 6241), Кияшко Анатолий, руководитель направления PR.

Следите за обновлением информации на официальном сайте мероприятия: https://itsecurityforum.ru и группе facebook.com/itsf2019.

Справка об ITSF:

В 2018 году двенадцатый по счету международный форум посетили 1000+ делегатов из 80 городов, участники этого форума приехали из России, Восточной Европы, Китая и Камеруна.

Ключевыми партнерами форума в 2018 году были: Лаборатория Касперского, Dell EMC, Check Point Software Technologies, Zecurion.

Партнерами конференции выступили компании: Infowatch, Forcepoint, Schneider Electric, Microfocus, Cisco, S-terra, Hewlett Packard Enterprise, NetApp, Huawei, Hikvision, Pure Storage, IBM, Entensys, Phoenix Contact, Positive Technologies, One Identity, Quest, URSA Technologies, Ростелеком-Solar, Газинформсервис, Гарда Технологии, Консалтика, ФинЦЕРТ Банк России, АИС, АйТи БАСТИОН, АК БАРС Цифровые Технологии, АКБ Энергобанк, Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Университет Иннополис, Казанский Государственный Энергетический Университет (КГЭУ), Simple Waters и др. компании.

Организатор цифрового форума в 2019 году:

ICL Системные технологии — российская компания, реализует проекты в области цифровых технологий, кибербезопасности и системной интеграции. Входит в ГК ICL. Основана в 2015 году, является преемником 27-летнего проектного опыта и экспертизы ICL-КПО ВС. На базе компании действует центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты – SOС (Security Operation Center) и Центр компетенции информационной безопасности АСУ ТП.

Резидент ОЭЗ «Иннополис». Головной офис в Казани, имеет представительства в Москве и Краснодаре. Региональный партнер более 60 вендоров.