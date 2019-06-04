Информационная группа ComNews приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в Бизнес-форуме «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране».

Дата и место проведения: 31 октября 2019 года, отель «Four Elements Ekaterinburg » (Екатеринбург, просп. Ленина, 9A)

В 2019 г. информационная группа ComNews проводит серию региональных мероприятий под общим названием «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране».

Мероприятия состоятся в городах, где уже запущены проекты «Умный город» или «Умный регион»:

Санкт-Петербург

Владивосток

Сочи

Севастополь

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Москва

Задачей мероприятий является диалог между федеральными органами власти и структурами управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», с одной стороны, и региональными/муниципальными властями, с другой, а также обмен лучшими практиками и договоренности о тиражировании успешных региональных проектов на другие субъекты федерации, изучение передового опыта городов и стран мира, формулирование потребностей и задач регионов/городов для ИТ- и телекоммуникационного сообщества. Немаловажной частью мероприятий станет поиск новых возможностей для создания государственно-частных партнерств в интересах регионов и городов (с учетом последних изменений в 115-ФЗ о концессионных соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, внесенный в июле 2018 г.).

Пятое мероприятие серии состоится в Екатеринбурге и будет посвящено вопросам построения цифровой информационной инфраструктуры для создания «Умного города». В Свердловской области уже внедрена региональная информационная система энергосбережения, которая консолидирует данные о коммунальных системах региона, позволяет формировать рейтинг энергоэффективности муниципалитетов, проводить тепло-гидравлические расчеты онлайн, создавать интерактивную региональную схему тепло-водоснабжения. Федеральный проект «Умный город» в Екатеринбурге запустили в 2018 году. Также в 2018 году была разработана концепция построения «Умного региона» на территории Свердловской области.

Основные темы форума:

Smart country, Smart city – разработка концепции и масштабирование успешных моделей

Вклад региона и города в реализацию национальной программы «Цифровая экономика»

Первые практические результаты внедрение проектов «умный город»

Решения на службе умного города. Практический опыт

Телекоммуникационная инфраструктура для «умных городов»

Возможности создания типовых сценариев и продуктов для «умного города»

Возможности регионального бизнеса и бизнес-объединений в процессе цифровизации региона

Новые возможности для операторов - владельцев информационной инфраструктуры при реализации проектов «умный город» и «умный регион»

Аудитория форума: федеральные органы законодательной и исполнительной власти, структуры управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», правительства субъектов федерации и мэрии городов, государственные институты развития, региональные и федеральные операторы проводной и беспроводной связи, ИТ-компании, энергосбытовые и иные коммунальные предприятия, производители электронных приборов учета, поставщики ИКТ-решения, системные интеграторы, разработчики цифровых сервисов, а также отраслевые СМИ и эксперты отрасли.

Ждем Вас на форуме в Екатеринбурге!