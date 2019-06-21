B Venture: Beyond Exit Culture

Приглашаем на ежемесячные открытые дискуссии по развитию венчурного финансирования в Беларуси B Venture.

25 июня гостем стартап-хаба Имагуру и спикером B Venture станет Александр Чекан.

В беседе с Александром мы коснемся вопросов эффективных стратегий для развития стартапа, как / когда / на основе чего принимать решение о продаже портфельных компаний, обсудим, что, если не exit и не M&A.

Александр Чекан: «Все говорят про экзиты, но мы [в HAXUS] сейчас стараемся думать в парадигме ликвидности. Гораздо интереснее вырастить большой бизнес, который будет ликвиден сам по себе. Это другой уровень амбиций, другой ритм, стратегия и управление ожиданиями. Одно дело продавать команде идею «Давайте сделаем технологию, поднажмём и через полгода продадим», и совсем другое «Давайте в ближайшие 7 лет идти в таком направлении». Для нас это философское изменение».

Регистрация на сайте: http://bventure.by/

Участие в мероприятии свободное по предварительной регистрации.