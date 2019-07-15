Начиная с 2017 года, конференция Blockchain Day является трендсеттером сферы. Спикеры - ключевые игроки индустрии вновь и вновь предсказывают направление развития технологии блокчейн и криптовалют. Теперь, онлайн формат позволяет получать информацию из любой точки земного шара!



Если вы хотите держать руку на пульсе, вам ни за что нельзя пропустить 18.07.2019.



Совершенно бесплатно, у вас есть возможность услышать прогнозы от всем известных экспертов:

- Тон Вейс, эксперт в области финансов, трейдер, бывший вице-президент банка JP Morgan Chase:

- Роджер Вер, CEO Bitcoin.com, инвестор;

- Азам Ходжаев, основатель фонда Azbit;

- Артем Попов и Алик Арсланов, создатели сообщества "10$ Баффета»;

- Николай Шкилев, предприниматель, входит в ТОП-3 мировых экспертов в области Блокчейн;

- Владимир Никитин, эксперт по блокчейну и консультант IEO;

- Евгений Назаров, основатель Trading Fund.



Участие бесплатно!

Количество бесплатных мест ограничено.