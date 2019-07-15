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Начиная с 2017 года, конференция Blockchain Day является трендсеттером сферы. Спикеры - ключевые игроки индустрии вновь и вновь предсказывают направление развития технологии блокчейн и криптовалют. Теперь, онлайн формат позволяет получать информацию из любой точки земного шара!
Если вы хотите держать руку на пульсе, вам ни за что нельзя пропустить 18.07.2019.
Совершенно бесплатно, у вас есть возможность услышать прогнозы от всем известных экспертов:
- Тон Вейс, эксперт в области финансов, трейдер, бывший вице-президент банка JP Morgan Chase:
- Роджер Вер, CEO Bitcoin.com, инвестор;
- Азам Ходжаев, основатель фонда Azbit;
- Артем Попов и Алик Арсланов, создатели сообщества "10$ Баффета»;
- Николай Шкилев, предприниматель, входит в ТОП-3 мировых экспертов в области Блокчейн;
- Владимир Никитин, эксперт по блокчейну и консультант IEO;
- Евгений Назаров, основатель Trading Fund.
Участие бесплатно!
Количество бесплатных мест ограничено.
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