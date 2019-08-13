22-25 августа под Минском пройдет летняя сессия Международной конференции разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения Linux Vacation / Eastern Europe – LVEE Summer 2019. Мероприятие объединяет общение и отдых специалистов и энтузиастов в области свободного ПО, включая платформу GNU/Linux, но не ограничиваясь ею.

Организаторы LVEE – Minsk Linux Users Group, а также активные члены сообщества open source из городов Беларуси. Рекомендуемые для участия в конференции языки – русский, белорусский и английский.

Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 4 августа.

Формат конференции включает главным образом доклады и краткие выступления ; возможны также круглые столы и код-спринты. В распоряжении докладчиков конференц-зал, оснащенный всем необходимым оборудованием.

Для материалов докладов LVEE Summer 2019 предусмотрена каскадная публикация: размещение в публичном доступе к началу конференции с последующим пополнением мультимедийными материалами (слайды и видео докладов), а также включение тезисов в печатный сборник LVEE (летом 2019 года).

Тематика докладов касается разработки, сопровождения и администрирования свободного ПО, внедрения решений на его основе, построения бизнеса, основанного на свободных технологиях, особенностей использования свободных лицензий. Конференция традиционно охватывает широкий круг платформ – от рабочих станций и серверов до встраиваемых систем и мобильных устройств.

Авторы докладов, а также представители спонсоров и прессы, освобождены от уплаты организационного взноса.

Оргкомитет приглашает заинтересованные компании стать спонсорами мероприятия. Список IT-компаний, выразивших желание оказать поддержку LVEE 2019, на текущий момент включает EPAM Systems, SaM Solutions, Collabora, Percona, hoster.by.

Регистрация и подробности на сайте: https://lvee.org

Требуется взнос на проживание и питание и различные приятные мелочи.

Подробнее о взносах тут: https://lvee.org/ru/conference/payment