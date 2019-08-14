TechTrain – большой фестиваль для разработчиков, инженеров и им сочувствующих. Фестиваль, который в одном месте собирает всех, кто любит разработку ПО.

Неважно, есть у вас виртуальная машина или нет, топите вы за ООП или за функциональщину, за перформанс или за скорость разработки – на TechTrain вы найдете единомышленников, интересные проекты и технологические новинки (VR и AR, новые архитектуры и гаджеты, да кто знает, что еще).

В программе фестиваля — доклады от тех, кто сделал мир IT таким, как мы его знаем сейчас:

— Ричард Столлман — основатель движения свободного ПО и создатель лицензии GNU;

— Джон Ромеро — сооснователь id Software, геймдизайнер, один из создателей Wolfenstein 3D, Doom, Quake и Red Faction.

— Venkat Subramaniam — эксперт по методологиям разработки;

— Григорий Бакунов aka bobuk — директор по распространению технологий Яндекса, один из основателей подкаста Radio-T;

— Андрей Бреслав — отец языка Kotlin;

— Олег Бартунов — сооснователь и гендиректор Postgres Professional, один из трех ведущих российских разработчиков PostgreSQL.

Кроме докладов будет большая выставка со стендами компаний и сообществ: от стартапов до банковского энтерпрайза, от хардкорных железячников до модных JS-разработчиков.

TechTrain – это возможность увидеть срез современной IT-реальности, обменяться опытом с коллегами, развиртуалиться с теми, кто знаком вам по общению в сети, а также познакомиться и поговорить с мировыми экспертами, которых обычно можно встретить на топовых IT-конференциях с дорогими билетами.