800 топ-менеджеров, продукт-менеджеров и бизнесменов соберутся 26 сентября в Москве на Международной мобильной конференции MBLT19, чтобы обсудить мобильные технологии.

Представители из Google, Coca-Cola, Free2Move, Vkontakte и других IT-компаний из Кремниевой долины, Европы, Азии и России поделятся лучшими практиками и расскажут о сложностях, с которыми им приходится справляться.

Главные темы:

Mobile growth и эксперименты.

AR и IoT.

Мобильный маркетинг и аналитика.

Big data и исследования.

UX.

Участников ждут содержательные доклады от мировых экспертов рынка, Q&A сессии и открытые интервью MBLT Talks, интерактивные зоны для нетворкинга и кофе-брейка, а в конце — фееричное after-party.

Спикеры: