Дата проведения:
26.09.2019
Место проведения:
Платно
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800 топ-менеджеров, продукт-менеджеров и бизнесменов соберутся 26 сентября в Москве на Международной мобильной конференции MBLT19, чтобы обсудить мобильные технологии.
Представители из Google, Coca-Cola, Free2Move, Vkontakte и других IT-компаний из Кремниевой долины, Европы, Азии и России поделятся лучшими практиками и расскажут о сложностях, с которыми им приходится справляться.
Главные темы:
- Mobile growth и эксперименты.
- AR и IoT.
- Мобильный маркетинг и аналитика.
- Big data и исследования.
- UX.
Участников ждут содержательные доклады от мировых экспертов рынка, Q&A сессии и открытые интервью MBLT Talks, интерактивные зоны для нетворкинга и кофе-брейка, а в конце — фееричное after-party.
Спикеры:
- Nemanja Djuric, Mobile Product Manager из Coca-Cola, расскажет, как сделать свой продукт масштабным и выйти сразу на несколько рынков, сохраняя актуальность и стабильность.
- Lorenzo Rossi, Head of Marketing в Free2Move и Сo-founder в Mobile Marketing Italia поделится подходом и организационной стратегией, которые вы можете использовать для продвижения мобильного приложения. Личные эксперименты и индивидуальный взгляд, подтверждённые цифрами.
- Manuel Lima, ведущий дизайнер Google, спикер TED и основатель VisualComplexity.com, расскажет, как использовать визуальные метафоры, чтобы сделать крутой продукт, который любят пользователи.
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