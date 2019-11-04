CRM И ПРОДАЖИ

Дата проведения: 

20.11.2019

Место проведения: 

Бесплатно

20 ноября компания amoCRM соберет более 1200 участников на бизнес-конференции "CRM И ПРОДАЖИ". Мероприятие на котором выступят успешные предприниматели, эксперты в области продаж и маркетинга.

На конференции вы узнаете, как повысить продажи, качественно внедрить CRM и автоматизировать бизнес. Будут представлены лучшие кейсы и реальные примеры успешных компаний. 

Целый день мощного контента: известные спикеры, последние тренды бизнеса, деловые знакомства.

Узнать подробную информацию о спикерах и зарегистрироваться (это бесплатно) можно на нашем сайте crmday.ru.

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