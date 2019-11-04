DartUP: русскоязычная конференция по Dart и Flutter

Дата проведения:
23.11.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Конференция по DART/FLUTTER, в которой примут участие 250+ разработчиков.
Два года назад мы создали русскоязычное сообщество DartRu, которое было официально признано Google. За это время мы провели несколько тематических митапов, а в прошлом году решили организовать первую конференцию по Dart на русском. В этом году мы продолжим традицию и сделаем DartUP еще лучше!
Хотите узнать о развитии и перспективе языка Dart из первых уст? Эксперты расскажут об инфраструктуре для работы с языком, поделятся своими лайфхаками, успешными кейсами и проектами, сделанными на Dart. Также мы расскажем о разработке приложений на Flutter и о том, как с ним работать.
Подробности на сайте.
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