DartUP: русскоязычная конференция по Dart и Flutter

Конференция по DART/FLUTTER, в которой примут участие 250+ разработчиков.

Два года назад мы создали русскоязычное сообщество DartRu, которое было официально признано Google. За это время мы провели несколько тематических митапов, а в прошлом году решили организовать первую конференцию по Dart на русском. В этом году мы продолжим традицию и сделаем DartUP еще лучше!

Хотите узнать о развитии и перспективе языка Dart из первых уст? Эксперты расскажут об инфраструктуре для работы с языком, поделятся своими лайфхаками, успешными кейсами и проектами, сделанными на Dart. Также мы расскажем о разработке приложений на Flutter и о том, как с ним работать.

Подробности на сайте.