Дата проведения:
26.11.2019
Место проведения:
Платно
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Русскоязычное Scala сообщество уже давно выросло из чатика для сочувствующих. Писать на Scala - больше не хипсторство.
Посему - собираем всю Scala-тусовку! Различные стили, подходы, десятки способов решений одной задачи - это признаки постоянно развивающейся экосистемы и огромное количество нераскрытых тем и вопросов.
Нюансы использования старых и проверенных подходов, практика функционального программирования, теория радикальной функциональной космонавтики - нам есть что обсудить и чем поделиться.
Стоимость участия: 13 200 - 24 000 рос. руб.
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