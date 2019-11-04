Русскоязычное Scala сообщество уже давно выросло из чатика для сочувствующих. Писать на Scala - больше не хипсторство.

Посему - собираем всю Scala-тусовку! Различные стили, подходы, десятки способов решений одной задачи - это признаки постоянно развивающейся экосистемы и огромное количество нераскрытых тем и вопросов.

Нюансы использования старых и проверенных подходов, практика функционального программирования, теория радикальной функциональной космонавтики - нам есть что обсудить и чем поделиться.

Стоимость участия: 13 200 - 24 000 рос. руб.