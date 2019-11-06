6 декабря в Москве пройдет четвертая ежегодная кейс-конференция «PR в секторе B2B», посвященная практическим PR-кейсам B2B-компаний и B2B-брендов. В этом году в программе мероприятия 12 кейсов, а также презентация масштабного исследования в области B2B-коммуникациям, поведенного летом 2019 года коммуникационным агентством Fresh Russian Communications.

Декабрь – месяц подведения итогов, в том числе в сфере B2B-коммуникаций. На четвертой кейс-конференции «PR в секторе B2B», организованной коммуникационным агентством Fresh Russian Communications и интернет-изданием B2B Journal, участников ждут актуальные проекты и стратегии в области B2B PR, реализованные на российском рынке за последние 2 года. Своими проектами поделятся PR-специалисты и маркетологи 12 B2B-компаний.

Наталья Макарова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Siemens в России, расскажет об использовании социальных медиа в секторе В2В, а также о роли CEO в коммуникациях в соцмедиа.

Мария Симонова, пресс-секретарь НЛМК, представит итоги проекта «Стальное дерево», в реализации которого активно принимают участие как горожане, так и представители городской администрации.

Лидия Капитанова, руководитель отдела маркетинга SHL Russia, и Александра Ненилина, специалист по маркетингу SHL Russia, расскажут, почему сейчас даже B2B-компании должны генерировать контент «с человеческим лицом».

Екатерина Рабизова, специалист по коммуникациям и PR производственной компании SCM, поделится опытом кастомизирования коммуникаций и даст совет, на что можно заменить традиционные «технологические туры».

Александр Панченко, директор по маркетингу CloudPayments, расскажет, как его команде удалось увеличить PR-показатели в 3 раза за три месяца, отказавшись от традиционных для B2B PR-инструментов.

Анна Малыгина, PR-менеджер компании «Диасофт», поделится опытом реализации комплексной PR-программы по внедрению системы отчетности в банке ВТБ.

Ксения Толчайнова, специалист по корпоративному маркетингу Element Group, на примере свой компании покажет пользу развития внутрикорпоративных коммуникаций для бизнеса.

Арина Васильева, руководитель PR-направления компании ICL Services, расскажет о создании Клуба Медиаэкспертов внутри IT-компании, главной целью которого стало выращивание амбассадоров бренда среди сотрудников.

Леонид Симаков, директор по маркетингу и PR «Платформы ОФД», расскажет о PR-проекте «Больше чем ОФД», одной из цели которого стало продвижение дополнительных услуг компании.

Ксения Алексеева, управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russia Communications, поделится опытом создания различных информационно-коммуникационных продуктов в B2B-сфере.

Наталья Ашенкамф, директор департамента продвижения Becar Asset Management, поделится кейсами в области антикризисных коммуникаций, и расскажет о том, как сохранить репутацию в условиях «пожара».

Кристина Быковская, PR-менеджер LafargeHolcim Russia, в своем выступлении сделает акцент на PR остросоциальных тем.

После выступлений всех спикеров участники смогут проголосовать за понравившийся им кейс, авторы трёх лучших проектов получат призы от организаторов.

Завершится конференция презентацией исследования в области B2B-коммуникаций, проведенного коммуникационным агентством Fresh Russian Communications при экспертной поддержке маркетингового агентства B2B Research летом 2019 года. В исследовании приняли участие более 150 PR-специалистов и маркетологов из российских и международных B2B-компаний, которые ответили на вопросы о своей работе, задачах и проблемах, состоянии рынка, актуальных трендах. Исследование представит управляющий партнер агентства FRC Ксения Алексеева.

Кейс-конференция «PR в секторе B2B» ориентирована, в первую очередь, на PR-специалистов и маркетологов B2B-компаний, сотрудников коммуникационных агентств, чьи клиенты – B2B-бренды, а также владельцев собственного бизнеса.

Приобрести билет и оставаться в курсе самой актуальной информации о конференции можно на сайте B2B Journal. Стоимость билетов – 7 000-12 000 рос. рублей. В продаже только 100 билетов.

Конференция пройдет 6 декабря с 10:00 до 19:00 в отеле «Альфа» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус А.