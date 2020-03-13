Tech Week 2020 — это четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.

В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.

В отличие от других мероприятий Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач.

Преимущества конференции — это знания, которые вы не найдете в интернете, опыт практикующих экспертов из крупных передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы.

Текущее мероприятие пройдет на базе Технопарка Сколково.

В рамках события:

— Pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших провалах в бизнесе;

— 2-дневная мультиформатная конференция c 18 тематическими секциями

— Выставка. Более 150 технологических компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;

— День обучения. В процессе вы составить дорожную карту внедрения технологий в вашей компании и получите сертификат о повышении квалификации;

— Менторская гостиная. Это индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором вашего кейса от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.

— Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;

— Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

18 больших секций о новых технологиях на одной площадке:

— Цифровая трансформация бизнеса;

— Виртуальная и дополненная реальность;

— Финтех;

— Искусственный интеллект и большие данные;

— Блокчейн-технологии;

— HR-tech;

— Digital-маркетинг;

— Digital Sales;

— Методологии управления: Agile и Scrum;

— Product & Design Management;

— Бизнес-аналитика;

— Образовательные технологии / ED-tech;

— Шеринг-экономика;

— Технологии в Retail;

— Технологии, трансформирующие компании;

— Software developer

Среди спикеров:

— Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI

— Оскар Хартман — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo

— Максим Спиридонов — основатель образовательного холдинга «Нетология-групп»

— Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов Яндекс

— Илья Кретов — генеральный директор eBay в России

— Дмитрий Шушкин – генеральный директор, ABBYY Россия

— Андрей Ревяшко — IT-директор Wildberries

— Андрей Ивашенцев – региональный директор, Microsoft

— Сергей Самородов — Руководитель отдела продаж, Rakuten Viber CIS

— Владислав Прищепов – менеджер продукта AppMetrica, Яндекс и еще 300+ экспертов-практиков

— Роман Кумар Виас — основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean

— Живица Иван — руководитель отдела PR в СНГ, Wargaming

— Дмитрий Селихов — Head of marketplace business development AliExpress Россия и многие другие

Организатором мероприятия выступает компания «Технократ». За её плечами успешные конференции:

— Russian Blockchain Week (РЭУ им. Плеханова, 2017-2018);

— Russian Tech Week (Сколково, 2018-2019);

— Цифровые технологии в Retail (Deworkacy, 2019).

Генеральный партнер конференции — Сколково

Государственный партнер конференции — Департамент информационных технологий города Москвы

Почему стоит посетить Tech Week?

— Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.

— Топовые спикеры. Послушать более 250 докладов от лучших специалистов в своей области.

— Практические мастер-классы. Познакомиться с практической стороной внедрения технологий, работая в команде.

— Выставка технологических решений для бизнеса.

— Презентация своего проекта. Арендовать стенд и рассказать о своей компании. Получить быструю обратную связь о своем продукте.

— Нетворкинг. Обменяться идеями с коллегами и спикерами в неформальной обстановке на pre-party вечере.