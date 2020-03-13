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Tech Week 2020 — это четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.
В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.
В отличие от других мероприятий Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач.
Преимущества конференции — это знания, которые вы не найдете в интернете, опыт практикующих экспертов из крупных передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы.
Текущее мероприятие пройдет на базе Технопарка Сколково.
В рамках события:
— Pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших провалах в бизнесе;
— 2-дневная мультиформатная конференция c 18 тематическими секциями
— Выставка. Более 150 технологических компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;
— День обучения. В процессе вы составить дорожную карту внедрения технологий в вашей компании и получите сертификат о повышении квалификации;
— Менторская гостиная. Это индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором вашего кейса от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.
— Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;
— Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.
18 больших секций о новых технологиях на одной площадке:
— Цифровая трансформация бизнеса;
— Виртуальная и дополненная реальность;
— Финтех;
— Искусственный интеллект и большие данные;
— Блокчейн-технологии;
— HR-tech;
— Digital-маркетинг;
— Digital Sales;
— Методологии управления: Agile и Scrum;
— Product & Design Management;
— Бизнес-аналитика;
— Образовательные технологии / ED-tech;
— Шеринг-экономика;
— Технологии в Retail;
— Технологии, трансформирующие компании;
— Software developer
Среди спикеров:
— Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI
— Оскар Хартман — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo
— Максим Спиридонов — основатель образовательного холдинга «Нетология-групп»
— Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов Яндекс
— Илья Кретов — генеральный директор eBay в России
— Дмитрий Шушкин – генеральный директор, ABBYY Россия
— Андрей Ревяшко — IT-директор Wildberries
— Андрей Ивашенцев – региональный директор, Microsoft
— Сергей Самородов — Руководитель отдела продаж, Rakuten Viber CIS
— Владислав Прищепов – менеджер продукта AppMetrica, Яндекс и еще 300+ экспертов-практиков
— Роман Кумар Виас — основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean
— Живица Иван — руководитель отдела PR в СНГ, Wargaming
— Дмитрий Селихов — Head of marketplace business development AliExpress Россия и многие другие
Организатором мероприятия выступает компания «Технократ». За её плечами успешные конференции:
— Russian Blockchain Week (РЭУ им. Плеханова, 2017-2018);
— Russian Tech Week (Сколково, 2018-2019);
— Цифровые технологии в Retail (Deworkacy, 2019).
Генеральный партнер конференции — Сколково
Государственный партнер конференции — Департамент информационных технологий города Москвы
Почему стоит посетить Tech Week?
— Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.
— Топовые спикеры. Послушать более 250 докладов от лучших специалистов в своей области.
— Практические мастер-классы. Познакомиться с практической стороной внедрения технологий, работая в команде.
— Выставка технологических решений для бизнеса.
— Презентация своего проекта. Арендовать стенд и рассказать о своей компании. Получить быструю обратную связь о своем продукте.
— Нетворкинг. Обменяться идеями с коллегами и спикерами в неформальной обстановке на pre-party вечере.
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