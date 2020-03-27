Дата проведения:
10.04.2020
Место проведения:
Платно
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DevGAMM Talks From Home проводится, чтобы поговорить о лучших практиках и кейсах игровых компаний. В этот раз разговор конечно же пойдет о процессах удаленной работы и инструментах, которые для этого необходимы. Конференция пройдёт при поддержке Values Value и платформы InGameJob.
DevGAMM Talks From Home проводится, чтобы поговорить о лучших практиках и кейсах игровых компаний. В этот раз разговор конечно же пойдет о процессах удаленной работы и инструментах, которые для этого необходимы. Конференция пройдёт при поддержке Values Value и платформы InGameJob.
10 апреля, в режиме онлайн, пройдут 6 выступлений и Q&A-сессий.
Какие темы будут раскрыты?
- процесс срочного перехода компании на удаленный режим
- опыт давно существующих распределенных команд
- юридические аспекты перевода сотрудников на удаленку
- перевод команды художников на удаленную работу
- мотивация: хард- и софт-скиллы, необходимые для работы из дома
- отношения с близкими и детьми во время удаленки
- … и это ещё не всё!
Стоимость Digital Ticket — 15 $, билеты доступны на сайте.
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