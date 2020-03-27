DevGAMM Talks From Home проводится, чтобы поговорить о лучших практиках и кейсах игровых компаний. В этот раз разговор конечно же пойдет о процессах удаленной работы и инструментах, которые для этого необходимы. Конференция пройдёт при поддержке Values Value и платформы InGameJob.



10 апреля, в режиме онлайн, пройдут 6 выступлений и Q&A-сессий.



Какие темы будут раскрыты?

процесс срочного перехода компании на удаленный режим

опыт давно существующих распределенных команд

юридические аспекты перевода сотрудников на удаленку

перевод команды художников на удаленную работу

мотивация: хард- и софт-скиллы, необходимые для работы из дома

отношения с близкими и детьми во время удаленки

… и это ещё не всё!

Стоимость Digital Ticket — 15 $, билеты доступны на сайте.