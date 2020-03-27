DevGAMM Talks From Home

Дата проведения: 

10.04.2020

Место проведения: 

Платно

DevGAMM Talks From Home проводится, чтобы поговорить о лучших практиках и кейсах игровых компаний. В этот раз разговор конечно же пойдет о процессах удаленной работы и инструментах, которые для этого необходимы. Конференция пройдёт при поддержке Values Value и платформы InGameJob.

10 апреля, в режиме онлайн, пройдут 6 выступлений и Q&A-сессий.

Какие темы будут раскрыты?

  • процесс срочного перехода компании на удаленный режим
  • опыт давно существующих распределенных команд
  • юридические аспекты перевода сотрудников на удаленку
  • перевод команды художников на удаленную работу
  • мотивация: хард- и софт-скиллы, необходимые для работы из дома
  • отношения с близкими и детьми во время удаленки
  • … и это ещё не всё!

Стоимость Digital Ticket — 15 $, билеты доступны на сайте.

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