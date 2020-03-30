Data Start Conference 2020

Дата проведения:
Место проведения:
3 апреля 2020 в Москве состоится шестая конференция по Data Science, машинному обучению и качеству данных "DataStartConference"
На мероприятии выступят ведущие специалисты, инженеры, разработчики, готовые поделиться реальными кейсами с коллегами.
2 секции. 20+ спикеров. Множество практических кейсов внедрения машинного обучения в бизнесе, подводных камней при разработке проектов, трендов в технологии. В этот раз поговорим и о качестве данных. Что может быть не так с данными, и какие методы можно использовать для того, чтобы отловить проблемы.
Кому будет интересно?
* Опытным и начинающим Data Science специалистам
* Техническим специалистам и разработчикам ПО
* Специалистам банков, промышленных и телекоммуникационных компаний
* Студентам, желающим освоить новую перспективную профессию
* Представителям малого, среднего и крупного бизнеса
Форматы участия:
Онлайн-трансляция мероприятия по всему миру.
Подробности на сайте.
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