Data Start Conference 2020

Дата проведения: 

03.04.2020

Место проведения: 

Платно

3 апреля 2020 в Москве состоится шестая конференция по Data Science, машинному обучению и качеству данных "DataStartConference"

На мероприятии выступят ведущие специалисты, инженеры, разработчики, готовые поделиться реальными кейсами с коллегами.

2 секции. 20+ спикеров. Множество практических кейсов внедрения машинного обучения в бизнесе, подводных камней при разработке проектов, трендов в технологии. В этот раз поговорим и о качестве данных. Что может быть не так с данными, и какие методы можно использовать для того, чтобы отловить проблемы.

Кому будет интересно?

* Опытным и начинающим Data Science специалистам
* Техническим специалистам и разработчикам ПО
* Специалистам банков, промышленных и телекоммуникационных компаний
* Студентам, желающим освоить новую перспективную профессию
* Представителям малого, среднего и крупного бизнеса

Форматы участия:

Онлайн-трансляция мероприятия по всему миру.

Подробности на сайте.

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