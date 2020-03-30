Data Start Conference 2020

3 апреля 2020 в Москве состоится шестая конференция по Data Science, машинному обучению и качеству данных "DataStartConference"

На мероприятии выступят ведущие специалисты, инженеры, разработчики, готовые поделиться реальными кейсами с коллегами.

2 секции. 20+ спикеров. Множество практических кейсов внедрения машинного обучения в бизнесе, подводных камней при разработке проектов, трендов в технологии. В этот раз поговорим и о качестве данных. Что может быть не так с данными, и какие методы можно использовать для того, чтобы отловить проблемы.

Кому будет интересно?

* Опытным и начинающим Data Science специалистам

* Техническим специалистам и разработчикам ПО

* Специалистам банков, промышленных и телекоммуникационных компаний

* Студентам, желающим освоить новую перспективную профессию

* Представителям малого, среднего и крупного бизнеса

Форматы участия:

Онлайн-трансляция мероприятия по всему миру.

Подробности на сайте.