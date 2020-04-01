Онлайн-конференция Java Z-Day

Дата проведения:
23.04.2020
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
Java Z-Day – глобальная онлайн-конференция для всех, кто любит Java и хочет развиваться в технологии и смежных темах. Особенность конференции: участники сами решают, кто из спикеров попадет в основную агенду Z-Day, а кто в дополнительную. Пользователи могут голосовать за доклады, а 6 лучших попадут в Main Agenda.
Java Z-Day – глобальная онлайн-конференция для всех, кто любит Java и хочет развиваться в технологии и смежных темах. Особенность конференции: участники сами решают, кто из спикеров попадет в основную агенду Z-Day, а кто в дополнительную. Пользователи могут голосовать за доклады, а 6 лучших попадут в Main Agenda.
Больше 500 участников, 20+ докладов от спикеров со всего мира и 10+ технических сообществ, которые участвуют в организации конференции.
Когда: 23 апреля
Где: онлайн
Регистрация: на Community-Z
Участие: бесплатно
Z-Days – серия онлайн-конференций по разным направлениям и технологиям. Ивенты организованы IT-сообществами для людей, которые хотят развиваться и получать новый опыт от реальных экспертов.
Горячие темы