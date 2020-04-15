Salesforce Webinar. Process automation using Salesforce Flow

Дата проведения:
23.04.2020
Место проведения:
Платно
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В условиях пандемии самое полезное, что мы можем сделать друг для друга, – остаться дома.
Предлагаем провести полезный вечер дома в онлайн-компании спикера и участников Belarusian Salesforce Community, присоединившись к нашему вебинару.
23 апреля в 18:00 Salesforce.by проведет вебинар "Process automation using Salesforce Flow". Наш спикер – Дмитрий Сиваков, Salesforce Developer (VRP Consulting), – поделится своим опытом работы с Flow и ответит на ваши вопросы.
На вебинаре:
- расскажем, что такое Flow;
- рассмотрим лучшие сценарии его использования и особенности (ограничения, операции, типы данных);
- покажем примеры готовых Flows для каждого случая.
Для участия в онлайн-событии нужна регистрация. Трансляция будет проходить в Zoom, ccылку на эфир мы вышлем всем зарегистрированным участникам ближе к событию.
Количество мест ограничено!
Stay home, be with us!
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