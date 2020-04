Salesforce Webinar. Process automation using Salesforce Flow

В условиях пандемии самое полезное, что мы можем сделать друг для друга, – остаться дома.

Предлагаем провести полезный вечер дома в онлайн-компании спикера и участников Belarusian Salesforce Community, присоединившись к нашему вебинару.

23 апреля в 18:00 Salesforce.by проведет вебинар "Process automation using Salesforce Flow". Наш спикер – Дмитрий Сиваков, Salesforce Developer (VRP Consulting), – поделится своим опытом работы с Flow и ответит на ваши вопросы.

На вебинаре:

расскажем, что такое Flow;

рассмотрим лучшие сценарии его использования и особенности (ограничения, операции, типы данных);

покажем примеры готовых Flows для каждого случая.

Для участия в онлайн-событии нужна регистрация. Трансляция будет проходить в Zoom, ccылку на эфир мы вышлем всем зарегистрированным участникам ближе к событию.

Количество мест ограничено!

Stay home, be with us!