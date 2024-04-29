В ПВТ прошел финал хакатона Space Hackathon with Game Stream

В Парке высоких технологий прошел финал Space Hackathon with Game Stream. Организаторами выступили Стартап-центр БГУ, Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий, молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space BSU при поддержке ООО «Гейм Стрим».

Всего на хакатон зарегистрировалось порядка 150 человек – студенты и молодые ученые белорусских вузов. Ребята разрабатывали прототип инструмента генерации или обработки контента для одного из предложенных продуктов (‎«Мир танков», Tanks Blitz) на базе технологий искусственного интеллекта.

Space Hackathon with Game Stream стартовал в ПВТ 26 апреля. В его ходе участников ждал образовательный блок, самостоятельная работа в командах, 2 чек-поинта. В итоге из 35 команд 15 вышло в финал, где ребята продемонстрировали полученные знания на практике и представили свои решения перед экспертной комиссией.

Большинство финалистов работали над задачами помгенерации паттернов, генерации карт из 2D в 3D. Практически все команды презентовали прототип решения. Некоторые сумели разработать свои нейронные сети. Было представлено и несколько не включённых в техническое задание решений.

Диплом победителя Space Hackathon with Game Stream получила команда Косенко Антона (студенты БГУ и БГУИР), представив в финале инструмент генерации по текстовому запросу 2D референсов в игре с последующей возможностью их перевода в 3D для использования в производстве игрового контента.

Второе место присуждено команде Бродко Глеба (студенты БНТУ). Ребята представили среду разработки, содержащую инструментал сервисов для каждого отдела компании, а также разработанную ими нейронную сеть для улучшения коммуникации и оптимизации работы отделов компании по постановке ТЗ.

Третьими в списке победителей стала команда Градусова Артема (студенты БНТУ), разработавшая сервис на базе нейронных сетей, позволяющий генерировать аудиосопровождение по запросу, совмещать аудиофайлы, а также генерировать игровые звуки на основе звуковых данных.

Отдельно заместитель директора ООО «Гейм Стрим» отметил самых молодых участников – команду Мильченко Артема (юридический колледж БГУ), представивших веб-приложение на основе нейронной сети, которое позволяет генерировать блокаут дизайн карты. Ребят пригласили посетить офис компании, пообщаться с экспертами по различным направлениям деятельности.