В ПВТ прошел финал хакатона Space Hackathon with Game Stream

В Парке высоких технологий прошел финал Space Hackathon with Game Stream. Организаторами выступили Стартап-центр БГУ, Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий, молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space BSU при поддержке ООО «Гейм Стрим».
Всего на хакатон зарегистрировалось порядка 150 человек – студенты и молодые ученые белорусских вузов. Ребята разрабатывали прототип инструмента генерации или обработки контента для одного из предложенных продуктов («Мир танков», Tanks Blitz) на базе технологий искусственного интеллекта.
Space Hackathon with Game Stream стартовал в ПВТ 26 апреля. В его ходе участников ждал образовательный блок, самостоятельная работа в командах, 2 чек-поинта. В итоге из 35 команд 15 вышло в финал, где ребята продемонстрировали полученные знания на практике и представили свои решения перед экспертной комиссией.
Большинство финалистов работали над задачами помгенерации паттернов, генерации карт из 2D в 3D. Практически все команды презентовали прототип решения. Некоторые сумели разработать свои нейронные сети. Было представлено и несколько не включённых в техническое задание решений.
Диплом победителя Space Hackathon with Game Stream получила команда Косенко Антона (студенты БГУ и БГУИР), представив в финале инструмент генерации по текстовому запросу 2D референсов в игре с последующей возможностью их перевода в 3D для использования в производстве игрового контента.
Второе место присуждено команде Бродко Глеба (студенты БНТУ). Ребята представили среду разработки, содержащую инструментал сервисов для каждого отдела компании, а также разработанную ими нейронную сеть для улучшения коммуникации и оптимизации работы отделов компании по постановке ТЗ.
Третьими в списке победителей стала команда Градусова Артема (студенты БНТУ), разработавшая сервис на базе нейронных сетей, позволяющий генерировать аудиосопровождение по запросу, совмещать аудиофайлы, а также генерировать игровые звуки на основе звуковых данных.
Отдельно заместитель директора ООО «Гейм Стрим» отметил самых молодых участников – команду Мильченко Артема (юридический колледж БГУ), представивших веб-приложение на основе нейронной сети, которое позволяет генерировать блокаут дизайн карты. Ребят пригласили посетить офис компании, пообщаться с экспертами по различным направлениям деятельности.
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