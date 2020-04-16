21-22 мая 2020 года состоится ONLINE-Конференция «Цифровой банкинг».

Мероприятие пройдет по инициативе Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» при поддержке Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса», устроителем выступит ЗАО «Инфопарк-проект».

Тематическим фокусом ONLINE-Конференции станет «Создание банками собственных и партнерских экосистем». В ходе мероприятия представители банков Беларуси и стран СНГ, международных финтех-компаний и независимые эксперты обсудят создание банками бизнес-экосистем в контексте развития цифрового банкинга, элементы построения архитектуры бизнес-экосистем, место и роль финтехов, необанков, аутсорсинговых компаний в составе бизнес-экосистем и другие актуальные вопросы цифровой трансформации финансового сектора.

В прямом эфире приглашенные эксперты поделятся успешными практическими кейсами, способствующими повышению эффективности деятельности банков в современных условиях, а также ответят на вопросы участников.

Приглашаем заинтересованных к участию в обсуждении и выработке консолидированной позиции сообщества в отношении современных вызовов в рамках цифровой трансформации.

Следите за новостями на сайте ONLINE -Конференции и официальной странице в Facebook, а также успейте приобрести билеты на мероприятие.