Глобальная онлайн-конференция BA and Product Management Z-Days – уже в мае!

Когда: 26-29 мая

Где: онлайн

Язык: английский

Регистрация: на Community-Z

С 26 по 29 мая на онлайн-конференции выступят топовые бизнес-аналитики и продакты из США, Швейцарии, Мексики, Китая, Болгарии и других стран. За 4 дня они поделятся самым актуальным опытом и экспертизой. Реальные проекты, лайфхаки, полезные секреты – спикеры Z-Days готовят много мощного контента.

Вот кое-что из тем:

– Ultimate Kit for Remote Work [for BAs, PMs, Consultants]

– 10 Tips for Creating a Product Strategy

– Product Discovery for Marketplace: from Big idea to first after MVP sales

– The secrets of a great Product Roadmap

– The Digital Commerce Practices in China

– How to work 5 hours per day with 12 hours velocity