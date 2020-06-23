8 июля пройдет онлайн-семинар «Инвестиционные соглашения на разных этапах развития IT-компании».

В день мероприятия всем участникам, которые прошли регистрацию, направится эл.письмо со ссылкой на трансляцию в Youtube!

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

- Возможности для привлечения финансирования стартапов;

- Сотрудничество со стартап-акселераторами – юридические вопросы;

- Соглашения SAFE и KISS – ключевые особенности;

- Договор конвертируемого займа – сущность и практические аспекты;

- Cash-in и cash-out – практика применения;

- Продажа компании – как подготовиться и что ждёт фаундеров.

О спикерах:

Виталий Твардовский – адвокат SBH Law Offices. Виталий специализируется на оказании юридической помощи IT-бизнесу. Имеет опыт проведения трансграничных корпоративных реструктуризаций, M&A сделок по белорусскому и по иностранному праву, правового аудита (LDD) групп компаний в рамках заключаемых сделок, сопровождения привлечения инвестиций. Виталий также специализируется на вопросах, связанных с блокчейном и криптовалютами, имеет опыт подготовки комплексных юридических заключений по вопросам проведения ICO и консультаций по вопросам использования криптоактивов.

Евгения Старосотникова – старший юрист SBH Law Offices. Евгения является одним из ведущих специалистов фирмы. Имеет значительный опыт в проведении правового аудита (LDD) компаний, разработке плана действий по устранению и минимизации выявленных рисков, оптимизации дальнейшего видения бизнеса и сопровождении реализации выработанного плана. Кроме того, имеет значительный опыт в сопровождении текущей деятельности компаний, в том числе ведении договорной работы, консультированию по налоговым вопросам, в выработке комплексной правовой позиции и рекомендации по стратегическим вопросам ведения бизнеса в различных отраслях экономики и направлениях деятельности компаний, правовому сопровождению реализации принятых решений.

Формат: Онлайн

Время: 11:00-13:00

Участие: бесплатное.