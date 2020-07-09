Вебинар "QA. Курс на Agile"

Дата проведения: 

29.07.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Сегодня традиционные методы тестирования сменяются прогрессивным и гибким Agile. 

Чем он хорош для команды QA? Как повлияет на проект и качество продукта?  Какие неожиданности могут возникнуть у вас на пути? И можно ли без скрипа перевести команду на Agile?

Разобраться в тонкостях одного из главных трендов в тестировании мы предлагаем на вебинаре “QA. Курс на Agile”. Онлайн-событие пройдет 29 июля в 18:00.

Наш спикер, Сергей Голубев, QA Team Lead (VRP Consulting), расскажет о подходах в Agile для тестировщиков, приведет примеры из практики, как методика помогает решить проблемы QA-специалистов, ответит на ваши вопросы.

Участие бесплатное. Необходима регистрация.

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