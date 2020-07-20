Мечтатели Онлайн Форум 2020

Кризис — не повод отказаться от мечты. Это лучшее время, чтобы действовать! В мире происходит тотальная смена основных парадигм: бизнеса, общества, спроса, предложения. На одной площадке соберутся талантливые предприниматели, создавшие культовые проекты во время прошлых кризисов, чтобы поделиться опытом с теми, кто хочет запускаться и развиваться сейчас.

Обязательно участвуй, если:

1. Ты хочешь запустить свой первый бизнес.

2. Тебе нужно сменить бизнес-модель в твоем текущем проекте.

3. У тебя уже есть успешный бизнес, но ты хочешь запустить новый проект в другой отрасли.

Программа разделена на два потока: Вдохновение и Практика.

Виртуальный нетворкинг поможет завести полезные контакты с партнерами, задать актуальные вопросы героям и менторам, найти надежных людей в свою команду мечты.

Участие бесплатно.

Регистрация обязательна на сайте — https://clck.ru/PmfVL