16 октября в онлайн формате пройдет большая минская QA-конференция QAASP 2020: Quality Assurance, Automation, Security, Performance, Testing. На нее из соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться опытом тестирования не только software, но и hardware.

На конференции в формате онлайн вы сможете послушать доклады и пообщаться о наболевшем по насущным вопросам QA в следующих сферах:

Ручное тестирование

Автоматизация тестирования

Нагрузочное тестирование

Тестирование безопасности

Серверное тестирование

Мобильное тестирование

Фреймворки и подходы

Инструменты и тулы

Usability-тестирование

Построение процессов и команд в QA

Управление тестированием

Карьера в QA и после QA

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Программа и доступы на сайте: https://qaasp.tech

Когда: 16 октября

Где: Везде, где есть интернет