QA-конференция QAASP 2020

Дата проведения: 

16.10.2020

Место проведения: 

Платно

16 октября в онлайн формате пройдет большая минская QA-конференция QAASP 2020: Quality Assurance, Automation, Security, Performance, Testing. На нее из соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться опытом тестирования не только software, но и hardware.

На конференции в формате онлайн вы сможете послушать доклады и пообщаться о наболевшем по насущным вопросам QA в следующих сферах:

  • Ручное тестирование
  • Автоматизация тестирования
  • Нагрузочное тестирование
  • Тестирование безопасности
  • Серверное тестирование
  • Мобильное тестирование
  • Фреймворки и подходы
  • Инструменты и тулы
  • Usability-тестирование
  • Построение процессов и команд в QA
  • Управление тестированием
  • Карьера в QA и после QA

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Программа и доступы на сайте: https://qaasp.tech  

Когда: 16 октября

Где: Везде, где есть интернет

 

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