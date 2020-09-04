Дата проведения:
16.10.2020
Место проведения:
Платно
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16 октября в онлайн формате пройдет большая минская QA-конференция QAASP 2020: Quality Assurance, Automation, Security, Performance, Testing. На нее из соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться опытом тестирования не только software, но и hardware.
На конференции в формате онлайн вы сможете послушать доклады и пообщаться о наболевшем по насущным вопросам QA в следующих сферах:
- Ручное тестирование
- Автоматизация тестирования
- Нагрузочное тестирование
- Тестирование безопасности
- Серверное тестирование
- Мобильное тестирование
- Фреймворки и подходы
- Инструменты и тулы
- Usability-тестирование
- Построение процессов и команд в QA
- Управление тестированием
- Карьера в QA и после QA
В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.
Программа и доступы на сайте: https://qaasp.tech
Когда: 16 октября
Где: Везде, где есть интернет
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