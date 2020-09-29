UI/UX Online Meetup

Компания Andersen приглашает всех, кто тяготеет к прекрасному (и тех, у кого на словах "правочки от заказчика" дергается глаз) на отличный митап по дизайну. Будут темы, интересные новичкам, будут и мысли от ветеранов профессии, которые пригодятся на любом уровне.

Участие бесплатное, нужно только заполнить эту форму. На указанную почту накануне ивента организаторы отправят доступы к стриму.

А вот какие вас ждут доклады:

1. Вячеслав Михайлов, Andersen

Тема: "Кратко о UX тестировании"

Профессиональный UI/UX дизайнер с более чем 9-летним творческим опытом в веб-разработке, дизайне и маркетинге.

Спикер мероприятий «Upwork for Designers», «Medium Days» и «Маркетинговые тенденции 2018 года»

Как подходить к процессу, как выбрать пользователей и как проанализировать результаты? Об этом и многом другом Вячеслав расскажет на нашем митапе.

2. Ксения Филипчук, Andersen

Тема: "Дизайн: значимость и ответственность"

Профессионал своего дела. Ведущий дизайнер Andersen с более чем 6-летним опытом создания интерфейсов для веб и мобильных приложений. Работала с множеством бизнес-направлений и успешно закрыла десятки проектов.

На митапе Ксения поделится с нами историями величайших ошибок дизайнеров интерфейсов и их последствиями.

3. Владимир Сафонов, Readdle

Тема: "Валидация гипотез и здравый смысл"