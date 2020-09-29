UI/UX Online Meetup

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Компания Andersen приглашает всех, кто тяготеет к прекрасному (и тех, у кого на словах "правочки от заказчика" дергается глаз) на отличный митап по дизайну. Будут темы, интересные новичкам, будут и мысли от ветеранов профессии, которые пригодятся на любом уровне.
Участие бесплатное, нужно только заполнить эту форму. На указанную почту накануне ивента организаторы отправят доступы к стриму.
А вот какие вас ждут доклады:
1. Вячеслав Михайлов, Andersen
Тема: "Кратко о UX тестировании"
Профессиональный UI/UX дизайнер с более чем 9-летним творческим опытом в веб-разработке, дизайне и маркетинге.
Спикер мероприятий «Upwork for Designers», «Medium Days» и «Маркетинговые тенденции 2018 года»
Как подходить к процессу, как выбрать пользователей и как проанализировать результаты? Об этом и многом другом Вячеслав расскажет на нашем митапе.
2. Ксения Филипчук, Andersen
Тема: "Дизайн: значимость и ответственность"
Профессионал своего дела. Ведущий дизайнер Andersen с более чем 6-летним опытом создания интерфейсов для веб и мобильных приложений. Работала с множеством бизнес-направлений и успешно закрыла десятки проектов.
На митапе Ксения поделится с нами историями величайших ошибок дизайнеров интерфейсов и их последствиями.
3. Владимир Сафонов, Readdle
Тема: "Валидация гипотез и здравый смысл"
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