Онлайн-конференция ACCELERATE GLOBAL

28 октября состоится онлайн-конференция для бизнес- и ИТ-лидеров ACCELERATE GLOBAL 2020 — масштабное мероприятие, которое соберет на одной виртуальной площадке сотни спикеров и десятки тысяч участников со всего мира. В течение 24 часов гости смогут познакомиться с практическим опытом, кейсами и историями успеха, которые помогут найти новые возможности для ускорения бизнеса. 24 ЧАСА НОН-СТОП — 200 СЕССИЙ — 7 ЯЗЫКОВ — 5 КОНТИНЕНТОВ

ACCELERATE GLOBAL — это концентрация лучшего опыта всех офлайн-конференций ACCELERATE, которые ежегодно посещали тысячи гостей. В этом году конференция расширила географию и масштаб — вы сможете подключиться к мероприятию из любой точки мира в удобное время, ведь это будет 24-часовой онлайн-марафон обмена знаниями и опытом на 7 языках!

KEYNOTE-СЕССИЯ

Трансляция конференции на русском языке стартует в 10:00 (МСК). Не пропустите яркую открывающую сессию с участием лидеров крупнейших ИТ-компаний страны о роли ускорения в бизнесе, а также готовности компаний к работе в условиях непрерывных изменений.

Трансляция конференции на русском языке стартует в 10:00 (МСК). Не пропустите яркую открывающую сессию с участием лидеров крупнейших ИТ-компаний страны о роли ускорения в бизнесе, а также готовности компаний к работе в условиях непрерывных изменений.

На главной онлайн-сцене выступят:

Катерина Костерева, CEO «Террасофт»,

Сергей Черноволенко, генеральный директор Softline,

Александр Семенов, председатель совета директоров «КОРУС Консалтинг»,

Владимир Вертоградов, вице-президент ГК «Ланит»,

Игорь Никулин, директор департамента продаж и менеджмента проектов «КРОК».

БИЗНЕС В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В программе мероприятия — вдохновляющие интервью и «битвы мнений», реальные кейсы и доклады от лидеров крупных компаний о том, как преодолеть вызовы 2020 года и найти новые точки для ускорения бизнеса. В числе тематик — построение выигрышных бизнес- и ИТ-стратегий в условиях неопределенности, взаимодействие бизнеса и государства, изменение бизнес-ландшафта под влиянием цифровой трансформации и многие другие «горячие» вопросы.

В ФОКУСЕ ОТРАСЛИ

Участников ждет глубокое погружение в отраслевую экспертизу — вы познакомитесь с подходами и инструментами, которые помогают компаниям преодолевать актуальные вызовы современного мира. Подходящие темы найдут представители банковской отрасли, ритейла, производства, нефтегазового сектора, фармацевтики и других направлений. На онлайн-сцене выступят топ-менеджеры и ведущие эксперты ЕВРАЗ, Банк «Возрождение», ОМК, Utair, ДОМ.РФ, Банк «Центр-Инвест», Татнефть, НПФ «Открытие», Сеть гипермаркетов «Глобус», Зарубежнефть, Vsemayki.ru, и других компаний — лидеров в своих областях.

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Спикеры ACCELERATE GLOBAL поделятся опытом цифровой трансформации крупнейших организаций со всего мира, а также лучшими практиками применения low-code, CRM- и BPM технологий, которые позволяют эффективно решать уникальные задачи бизнеса. В рамках специальных сессий пройдут интерактивные мастерские для аналитиков и разработчиков, а также состоится презентация новой версии платформы Creatio от лидеров R&D «Террасофт».

ТЕТ-А-ТЕТ СО СПИКЕРАМИ И НЕТВОРКИНГ

ACCELERATE GLOBAL — это не только знакомство с успешным опытом бизнес- и ИТ-лидеров, но также возможность пообщаться с единомышленниками из разных отраслей и уголков планеты! Онлайн-платформа конференции станет отличным инструментом для нетворкинга и расширения круга деловых контактов. А полюбившийся формат «Тет-а-тет со спикером» даст возможность лично пообщаться со спикерами конференции, чтобы обсудить индивидуальные вопросы с экспертами и лидерами мнений.

Программа конференции уже доступна на странице мероприятия, где вы можете познакомиться с расписанием, спикерами и темами выступлений. Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, чтобы провести день мероприятия с максимальной пользой для всей команды!

Участие бесплатное! Зарегистрируйтесь для получения доступа к онлайн-платформе конференции и личному кабинету участника.

ОРГАНИЗАТОР

Организатором онлайн-конференции выступает компания «Террасофт Россия» — производитель ведущей low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. Миссия «Террасофт» — помогать компаниям ускоряться. Подробнее: www.terrasoft.ru