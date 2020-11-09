Бесплатный вебинар: Adobe Acrobat DC: PDF-эффективность на практике

Дата проведения: 

19.11.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Компании Softline и Adobe приглашают вас принять участие в бесплатном вебинаре «Adobe Acrobat DC: PDF-эффективность на практике».

КОГДА: 19 ноября, 11:00 

Вебинар будет проводить эксперт по Adobe Acrobat компании Softline Полина Красикова, Business development manager по решениям Adobe.

Adobe Acrobat DC делает цифровые документы проще, быстрее и безопаснее. Решение включает лучшие инструменты для работы с PDF в любом месте и на любом устройстве. Более пяти миллионов компаний во всем мире уже выбирали Acrobat DC.

В фокусе вебинаре будут следующие темы:

  • Краткий обзор версий программы Acrobat DC и последних обновлений
  • Базовые инструменты Acrobat Pro DC, интерфейс программы
  • Командная работа с документами: обмен файлами, отслеживание статусов, комментирование, согласование
  • Интеграция Acrobat DC с приложениями Microsoft Office
  • Интеграция Acrobat DC c Google Drive
  • Обзор мобильных приложений Adobe Reader, Adobe Scan
  • Оптимизация и сжатие PDF
  • PDF – формы
  • Инструмент «Мастер действий»
  • Электронные подписи, штампы, водяные знаки в Acrobat

Кроме того, спикер от компании Softline обсудит с участниками защиту документов, их сравнение, оптимизацию и сжатие PDF. 

Softline Belarus является платиновым партнером Adobe!

Регистрируйтесь по ссылке!

Количество мест ограничено. Ждем вас на вебинаре Softline!

Остались вопросы? 
Задайте их по телефону: +375 (17) 336-55-95 
или на email: marketing@softline.by 

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