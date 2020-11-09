Бесплатный вебинар: Adobe Acrobat DC: PDF-эффективность на практике

Дата проведения:
Место проведения:
Компании Softline и Adobe приглашают вас принять участие в бесплатном вебинаре «Adobe Acrobat DC: PDF-эффективность на практике».
КОГДА: 19 ноября, 11:00
Вебинар будет проводить эксперт по Adobe Acrobat компании Softline Полина Красикова, Business development manager по решениям Adobe.
Adobe Acrobat DC делает цифровые документы проще, быстрее и безопаснее. Решение включает лучшие инструменты для работы с PDF в любом месте и на любом устройстве. Более пяти миллионов компаний во всем мире уже выбирали Acrobat DC.
В фокусе вебинаре будут следующие темы:
- Краткий обзор версий программы Acrobat DC и последних обновлений
- Базовые инструменты Acrobat Pro DC, интерфейс программы
- Командная работа с документами: обмен файлами, отслеживание статусов, комментирование, согласование
- Интеграция Acrobat DC с приложениями Microsoft Office
- Интеграция Acrobat DC c Google Drive
- Обзор мобильных приложений Adobe Reader, Adobe Scan
- Оптимизация и сжатие PDF
- PDF – формы
- Инструмент «Мастер действий»
- Электронные подписи, штампы, водяные знаки в Acrobat
Кроме того, спикер от компании Softline обсудит с участниками защиту документов, их сравнение, оптимизацию и сжатие PDF.
Softline Belarus является платиновым партнером Adobe!
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Количество мест ограничено. Ждем вас на вебинаре Softline!
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Задайте их по телефону: +375 (17) 336-55-95
или на email: marketing@softline.by
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