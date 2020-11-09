Бесплатный вебинар: Adobe Acrobat DC: PDF-эффективность на практике

Компании Softline и Adobe приглашают вас принять участие в бесплатном вебинаре «Adobe Acrobat DC: PDF-эффективность на практике».

КОГДА: 19 ноября, 11:00

Вебинар будет проводить эксперт по Adobe Acrobat компании Softline Полина Красикова, Business development manager по решениям Adobe.

Adobe Acrobat DC делает цифровые документы проще, быстрее и безопаснее. Решение включает лучшие инструменты для работы с PDF в любом месте и на любом устройстве. Более пяти миллионов компаний во всем мире уже выбирали Acrobat DC.

В фокусе вебинаре будут следующие темы:

Краткий обзор версий программы Acrobat DC и последних обновлений

Базовые инструменты Acrobat Pro DC, интерфейс программы

Командная работа с документами: обмен файлами, отслеживание статусов, комментирование, согласование

Интеграция Acrobat DC с приложениями Microsoft Office

Интеграция Acrobat DC c Google Drive

Обзор мобильных приложений Adobe Reader, Adobe Scan

Оптимизация и сжатие PDF

PDF – формы

Инструмент «Мастер действий»

Электронные подписи, штампы, водяные знаки в Acrobat

Кроме того, спикер от компании Softline обсудит с участниками защиту документов, их сравнение, оптимизацию и сжатие PDF.

Softline Belarus является платиновым партнером Adobe!

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Количество мест ограничено. Ждем вас на вебинаре Softline!