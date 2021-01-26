Online IT HR meetup #05/49. Online корпоратив. Часть 2-я

«IT HR meetup online» - это старый добрый ламповый IT HR meetup, который теперь может посетить любой желающий из любого уголка мира. Как всегда мы будем делиться своим опытом, обсуждать актуальные и интересные темы.

Наш 5-й online IT HR meetup и 49-й согласно сквозной нумерации проходит в рамках подготовки к конференции HR API 2021.

Тема этого митапа звучит как "Online корпоратив. Часть 2-я". Это продолжение нашего прошлого митап, в рамках которого коллеги делились своим опытом организации новогодних корпоративов, online-марафонов, спортивных активностей, зум-вечеринок, скайп-концертов и так далее.

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