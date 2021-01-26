Online IT HR meetup #04/48. Online корпоратив. Часть 1-я

«IT HR meetup online» - это старый добрый ламповый IT HR meetup, который теперь может посетить любой желающий из любого уголка мира. Как всегда мы будем делиться своим опытом, обсуждать актуальные и интересные темы.

Наш 4-й online IT HR meetup и 48-й согласно сквозной нумерации проходит в рамках подготовки к конференции HR API 2021.

Тема этого митапа звучит как "Online корпоратив". В рамках этого митапа приглашаем коллег поделиться своим опытом организации новогодних корпоративов, online-марафонов, спортивных активностей, зум-вечеринок, скайп-концертов и так далее. Коллеги, делитесь своим опытом, набитыми шишками и найденными эффективными подходами > предложить свой доклад (продолжительность доклада от 10 до 30 минут).

Так как у нас оказалось очень много заявок от желающих поделиться своим опытом проведения онлайн-корпоративов мы решили разбить этот наш митап разбить на 2 части. Эта будет 1-я часть, 2-ю часть мы проведем 16 февраля.

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