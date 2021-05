Ускорила ли пандемия цифровизацию? Как сместились приоритеты технологического развития компаний во время тотальной изоляции? В рамках Tech Week бизнесмены находят ответы на интересующие их вопросы и узнают о технологиях, в которых они нуждаются.

Tech Week 2021 — это трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.

В этом году она пройдет с 1 по 3 июня в Технопарке Сколково. В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Для участия в конференции необходимо приобрести билеты на сайте.

Но Tech Week это не только образовательное мероприятие, но и хаб для нетворкинга. Тысячи предпринимателей смогут совместно искать пути развития, вдохновляться идеями, знакомиться с единомышленниками и находить бизнес-партнеров.

Преимущества конференции

Практические знания, которых нет в свободном доступе

Опыт экспертов из международных компаний.

Связи, на установление которых ушли бы годы.

Беспрецедентная насыщенная программа:

— 2-дневная мультиформатная конференция c 17 тематическими потоками

— Выставка технологий. Более 150 компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;

— NEW Карьерные консультации. Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры.

— Менторская гостиная. Индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.

— День обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации.

— NEW Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более 10 полезных контактов за 30 минут.

— Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;

— NEW AfterParty Tech Week. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, звездные гости и расслабленная атмосфера для общения.

— NEW Tech Week Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании.

— Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

17 больших секций о новых технологиях на одной площадке:

— Цифровая трансформация бизнеса

— Виртуальная и дополненная реальность

— Инновации для руководителей и владельцев бизнеса

— Fintech

— Современные подходы к управлению

— Искусственный интеллект и большие данные

— Блокчейн

— HR-tech

— Digital маркетинг

— Digital Sales

— Ecommerce технологии

— Бизнес-аналитика

— Образовательные технологии / ED-tech

— Инновации в промышленности

— Технологии в Retail

— Технологии, трансформирующие компании

— Информационная безопасность бизнеса

Среди спикеров:

— Оскар Хартманн — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo

— Илья Кретов — генеральный директор eBay HiPo

— Евгений Давыдович – CEO «Связной»

— Игорь Кириченко – CEO NAUMEN

— Герман Гаврилов – основатель и генеральный директор Roistat

— Дмитрий Крутов – Founder & CEO в SkillBox

Tech Week стоит посетить, если вы хотите:

— Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.

— Послушать и познакомиться с топовыми спикерами. Более 250 докладов от лучших специалистов в своей области.

— Внедрить современные практики. Мастер-классы от экспертов, работа в команде.

— Узнать об инновационных технологиях. Выставка технологических решений для бизнеса.

— Презентовать свой проект или компанию. Арендовать стенд и рассказать о своих услугах. Получить быструю обратную связь о своем продукте.

— Найти новые бизнес-связи. Обменяться идеями с коллегами и спикерами, заключить деловые соглашения во время конференции и на масштабной вечеринке AfterParty.