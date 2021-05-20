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Ускорила ли пандемия цифровизацию? Как сместились приоритеты технологического развития компаний во время тотальной изоляции? В рамках Tech Week бизнесмены находят ответы на интересующие их вопросы и узнают о технологиях, в которых они нуждаются.
Tech Week 2021 — это трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.
В этом году она пройдет с 1 по 3 июня в Технопарке Сколково. В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Для участия в конференции необходимо приобрести билеты на сайте.
Но Tech Week это не только образовательное мероприятие, но и хаб для нетворкинга. Тысячи предпринимателей смогут совместно искать пути развития, вдохновляться идеями, знакомиться с единомышленниками и находить бизнес-партнеров.
Преимущества конференции
Практические знания, которых нет в свободном доступе
Опыт экспертов из международных компаний.
Связи, на установление которых ушли бы годы.
Беспрецедентная насыщенная программа:
— 2-дневная мультиформатная конференция c 17 тематическими потоками
— Выставка технологий. Более 150 компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;
— NEW Карьерные консультации. Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры.
— Менторская гостиная. Индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.
— День обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации.
— NEW Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более 10 полезных контактов за 30 минут.
— Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;
— NEW AfterParty Tech Week. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, звездные гости и расслабленная атмосфера для общения.
— NEW Tech Week Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании.
— Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.
17 больших секций о новых технологиях на одной площадке:
— Цифровая трансформация бизнеса
— Виртуальная и дополненная реальность
— Инновации для руководителей и владельцев бизнеса
— Fintech
— Современные подходы к управлению
— Искусственный интеллект и большие данные
— Блокчейн
— HR-tech
— Digital маркетинг
— Digital Sales
— Ecommerce технологии
— Бизнес-аналитика
— Образовательные технологии / ED-tech
— Инновации в промышленности
— Технологии в Retail
— Технологии, трансформирующие компании
— Информационная безопасность бизнеса
Среди спикеров:
— Оскар Хартманн — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo
— Илья Кретов — генеральный директор eBay HiPo
— Евгений Давыдович – CEO «Связной»
— Игорь Кириченко – CEO NAUMEN
— Герман Гаврилов – основатель и генеральный директор Roistat
— Дмитрий Крутов – Founder & CEO в SkillBox
Tech Week стоит посетить, если вы хотите:
— Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.
— Послушать и познакомиться с топовыми спикерами. Более 250 докладов от лучших специалистов в своей области.
— Внедрить современные практики. Мастер-классы от экспертов, работа в команде.
— Узнать об инновационных технологиях. Выставка технологических решений для бизнеса.
— Презентовать свой проект или компанию. Арендовать стенд и рассказать о своих услугах. Получить быструю обратную связь о своем продукте.
— Найти новые бизнес-связи. Обменяться идеями с коллегами и спикерами, заключить деловые соглашения во время конференции и на масштабной вечеринке AfterParty.
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