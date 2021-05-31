Beбинар "Salesforce Service Cloud. Deep review”

Дата проведения: 

10.06.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Приходилось ли вам работать с Salesforce Service Cloud? Хотите углубить знания о продукте, узнать о его крутых фичах или задать вопрос эксперту об этом решении?

Тогда рекомендуем посетить наш бесплатный вебинар “Salesforce Service Cloud. Deep review”, который пройдет 10 июня, в 18.00.

В роли спикера выступит Дмитрий Азаренок, Salesforce Developer (VRP Consulting Ukraine), который поделится своей экспертизой и опытом работы с продуктом.

Cобытие будет полезным для разработчиков, администраторов и консультантов, ведь
на вебинаре мы:
- рассмотрим особенности использования Salesforce Service Cloud и возможности, которые он открывает для клиента;
- расскажем о деталях конфигурации различных частей для разработчиков и администраторов;
- покажем, как выглядит интерфейс Salesforce Service Cloud для специалиста службы поддержки и как с ним работать.

Также мы обсудим следующие темы:

1. Case Management,
2. Entitlement Rules,
3. Knowledge Base and Management,
4. Channels (Social Media, LiveAgent, Embedded Service, Einstein Chatbot).

Для участия нужна только регистрация.

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