Beбинар "Salesforce Service Cloud. Deep review”

Приходилось ли вам работать с Salesforce Service Cloud? Хотите углубить знания о продукте, узнать о его крутых фичах или задать вопрос эксперту об этом решении?



Тогда рекомендуем посетить наш бесплатный вебинар “Salesforce Service Cloud. Deep review”, который пройдет 10 июня, в 18.00.

В роли спикера выступит Дмитрий Азаренок, Salesforce Developer (VRP Consulting Ukraine), который поделится своей экспертизой и опытом работы с продуктом.



Cобытие будет полезным для разработчиков, администраторов и консультантов, ведь

на вебинаре мы:

- рассмотрим особенности использования Salesforce Service Cloud и возможности, которые он открывает для клиента;

- расскажем о деталях конфигурации различных частей для разработчиков и администраторов;

- покажем, как выглядит интерфейс Salesforce Service Cloud для специалиста службы поддержки и как с ним работать.



Также мы обсудим следующие темы:



1. Case Management,

2. Entitlement Rules,

3. Knowledge Base and Management,

4. Channels (Social Media, LiveAgent, Embedded Service, Einstein Chatbot).

Для участия нужна только регистрация.