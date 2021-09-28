HolyJS 2021 Moscow: конференция для JavaScript-разработчиков

2-5 ноября состоится HolyJS 2021 Moscow — большая конференция для JavaScript-разработчиков.

На HolyJS JS-разработчики собираются вместе, чтобы обсудить новости стремительно развивающейся экосистемы, свежие инструменты, фреймворки, паттерны и сотни изменений с экспертами со всего мира и услышать несколько десятков докладов о фронтенде и не только. Говорим и о бэкенде, и о десктопе.

Подробная информация на сайте события.