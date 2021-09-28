HolyJS 2021 Moscow: конференция для JavaScript-разработчиков

Дата проведения:
с 02.11.2021 по 05.11.2021
Место проведения:
Платно
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2-5 ноября состоится HolyJS 2021 Moscow — большая конференция для JavaScript-разработчиков.
На HolyJS JS-разработчики собираются вместе, чтобы обсудить новости стремительно развивающейся экосистемы, свежие инструменты, фреймворки, паттерны и сотни изменений с экспертами со всего мира и услышать несколько десятков докладов о фронтенде и не только. Говорим и о бэкенде, и о десктопе.
Подробная информация на сайте события.
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