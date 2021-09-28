Дата проведения:
с 08.11.2021 по 11.11.2021
Место проведения:
Платно
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8-11 ноября — DevOops 2021! Это конференция про процессы и культуру, про SRE и Cloud Native.
Программа состоит из трёх главных блоков:
- DevOps: непосредственно про процессы и культуру, которая мотивирует следовать процессам, выкатывать качественный код в продакшн и сокращать затраты на разработку. Технический долг, управление сложностью, опыт внедрения DevOps на больших проектах;
- SRE: бессмертный Kubernetes, Terraform, On-call Tools, Observability, Security, Zero Downtime инфраструктура, мониторинг и, конечно, подкапотный хардкор;
- Cloud Native: облачные технологии, Cloud Native, CI/CD в облаках, best practices в облачной архитектуре.
Подробная информация на сайте мероприятия.
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