Конференция BARRS 2021

Дата проведения:
30.11.2021
Место проведения:
Платно
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30 ноября в онлайн-формате пройдет большая минская конференция по бизнес-анализу, Product Ownership и проектированию ИТ-систем BARRS 2021: Business Analysis, Research, Requirements Systems, Product Ownership. На нее соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться опытом в сфере бизнес-анализа и проектирования.
На конференции в формате онлайн вы сможете послушать доклады и пообщаться о наболевшем BA в следующих сферах:
- Моделирование и проектирование информационных систем
- Создание и поддержка документации
- Методологии и инструменты в арсенале БА и РО
- Управление бэклогом и приоритизация
- Работа с заказчиками и стейкхолдерами
- Разработка требований
- Product Ownership
- Исследования и интервью
- Zero-code/no-code решения
- Agile Development and Delivery
- и многое другое.
В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.
Когда: 30 ноября
Где: Везде, где есть интернет
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