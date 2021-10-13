Конференция BARRS 2021

30 ноября в онлайн-формате пройдет большая минская конференция по бизнес-анализу, Product Ownership и проектированию ИТ-систем BARRS 2021: Business Analysis, Research, Requirements Systems, Product Ownership. На нее соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться опытом в сфере бизнес-анализа и проектирования.

На конференции в формате онлайн вы сможете послушать доклады и пообщаться о наболевшем BA в следующих сферах:

Моделирование и проектирование информационных систем

Создание и поддержка документации

Методологии и инструменты в арсенале БА и РО

Управление бэклогом и приоритизация

Работа с заказчиками и стейкхолдерами

Разработка требований

Product Ownership

Исследования и интервью

Zero-code/no-code решения

Agile Development and Delivery

и многое другое.

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Когда: 30 ноября

Где: Везде, где есть интернет